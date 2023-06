Kocheinsatz im Landkreis Diepholz: „Ihr seid genau richtig!“

Von: Anke Seidel

Alle wollen mitkochen: Marcel Köhler (l.) erklärt den Teilnehmern am Info-Abend die Struktur der Feuerwehrküche. © Anke Seidel

Sie wollen freiwillig helfen: Sieben kochbegeisterte Männer und Frauen sorgen für Verpflegung in der Feuerwehrküche in Barrien.

Landkreis Diepholz – „Alle Mann an Bord!“, freute sich Andreas Hüsker, als Fachbereichsleiter Verpflegung, am Ende des Info-Abends für freiwillige Helfer in der Küche der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Barrien. Alle Interessenten hätten sich bereit erklärt, ins Team zu kommen. Sieben Frauen und Männer wollen in der FTZ Barrien Lehrgangsteilnehmer, also ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, an verschiedenen Samstagen bekochen. Als Helfer im Verpflegungszug der Kreisfeuerwehr könnten sie im Ernstfall ebenfalls dazu beitragen, dass Einsatzkräfte mit Mahlzeiten versorgt werden.

„Ihr seid genau richtig!“, ist Andreas Hüsker an diesem Montagabend überzeugt: Die sieben Männer und Frauen, die in der Mensa auf Informationen warten, würden gut in das Team passen. Der Fachbereichsleiter Verpflegung bezeichnet es als „tolle Truppe“. Die Verpflegungseinheit der Kreisfeuerwehr, die ihren Hauptsitz in der FTZ Wehrbleck hat, kann innerhalb von zwei Stunden Mahlzeiten für 300 Einsatzkräfte auf den Tisch bringen – mit Unterstützung von Bäckern und Fleischern, die rund um die Uhr für die Verpflegungseinheit mit ihren rund 40 Einsatzkräften erreichbar sind.

Mehr als 2 000 Jugendliche und Gruppenleiter bekochen sie beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager – in diesem Jahr vom 8. bis 16. Juli in Weyhe. „Ihr seid alle eingeladen“, bietet Andreas Hüsker den sieben neuen Helfern an, sich das „mehr oder weniger volle Equipment“ des Versorgungszugs in Weyhe einmal anzuschauen – auch wenn die sieben Interessierten andere Aufgaben haben.

Kochen für den Katastrophenschutz

Kreisbrandmeister Michael Wessels hat dabei nicht nur den Koch-Einsatz für Lehrgangsteilnehmer in der FTZ Barrien im Blick, sondern genauso ihren Einsatz im Katastrophenschutz bei einem Alarmierungseinsatz: „Es kann Situationen geben, in denen wir Menschen verpflegen müssen – zumindest unsere eigenen Leute rund um die Uhr über Tage, im schlimmsten Fall über Wochen.“ Dann arbeite die Verpflegungseinheit im Schichtdienst. Sollte es zu so einem Katastrophenfall kommen und zum Beispiel ein allgemeines Fahrverbot verhängt werden, bekämen die Helfer im Katastrophenschutz Ausweise für eine Fahrerlaubnis – und könnten sogar Treibstoff aus den Beständen der Feuerwehr erhalten.

„Das ist eine Situation, die wir uns alle um Gottes Willen nicht wünschen“, stellt der Kreisbrandmeister klar, „aber angesichts der aktuellen Lage ist sie ja nicht zu hundert Prozent auszuschließen“. Die unmissverständliche Botschaft: Die Kreisfeuerwehr ist vorbereitet. 108 Ortswehren mit rund 5 100 Einsatzkräften gibt es im Landkreis Diepholz, erfahren die sieben neuen Helfer – und ebenso, dass die Kreisfeuerwehr auch bei Hochwasser-Einsätzen wie an der Elbe oder in Hildesheim sowie beim Löschen von Moorbränden handfest Hilfe leistet.

Für solche und andere Aufgaben mehr erwerben die freiwilligen Feuerwehrleute ihr Wissen während der Lehrgänge auch in der FTZ Barrien. Kreisausbildungsleiter Thomas Meyer erklärt, in welchen Monaten diese Lehrgänge laufen. Schnell ist klar: Jeder Helfer wäre in einem halben Jahr an vier Samstagen im Kocheinsatz.

Wie genau der ganz praktisch läuft, erklärt Marcel Köhler den Teilnehmern – und führt sie durch die Küche sowie durch das Lebensmittellager im Keller, in dem Großgebinde lagern. „Es ist keine Zauberei“, beschreibt Andreas Hüsker die Zubereitung von Mahlzeiten für bis zu 80 Lehrgangsteilnehmer, „wir kochen ganz normale Haushaltskost – nur ein bisschen mehr“.

Die freiwilligen Helfer für den Kocheinsatz

Kathy Gerdes hat sich für den freiwilligen Kocheinsatz entschieden – und wünscht sich eine verlässliche Einarbeitung mit einer erfahrenen Küchenkraft in Barrien. Die Ökotrophologin ist seit einem Jahr Rentnerin und hat an einer Schule Hauswirtschaft unterrichtet. Das Kochen mit Schülern hat ihr große Freude gemacht, sie kennt die Arbeit in einer Großküche.

Voller Neugier schaut sich ein 60-Jähriger in der Feuerwehrküche um. Seinen Namen möchte er noch nicht nennen, aber er berichtet über seine fundierten Erfahrungen als Koch in der Gastronomie. „Mit vier Jahren habe ich mein erstes Spiegelei gebraten“, lacht er. Seit 50 Jahren koche er mit Leidenschaft. Auch Daniela Hofbauer (56) kocht gerne. Sie hat schon vor Jahren beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Brinkum mitgeholfen und hätte Spaß am Lehrgangskochen in Barrien.

Angela Göbel ist seit einem Jahr in Rente. „Ich helfe gerne“, sagt die Krankenschwester. Weil ihr auch das Kochen Freude macht, ist sie zum Info-Abend in die FTZ Barrien gekommen. „Ich möchte auch gerne neue Leute kennenlernen“, fügt sie hinzu.

Heidrun Scharringhausen arbeitet in einer Schulmensa und kennt sich deshalb gut in einer Großküche aus. Auch wenn der Ablauf dort anders ist, möchte sie gerne in der Feuerwehrküche mitarbeiten: „Ich freue mich drauf!“ Zumal ihr Ehemann in der Feuerwehr engagiert sei. Er habe schon mal nachgefragt, ob sie nicht für die Lehrgangsteilnehmer kochen möchte.

Für Manfred Dierks ist das mittlerweile selbstverständlich. Seit zehn Jahren gehört der Rentner bereits zum Küchenteam an der FTZ in Barrien. „Ich war Samstag wieder hier“, berichtet der gelernte Koch über seinen jüngsten Einsatz. Warum arbeitet er seit einem Jahrzehnt in der Feuerwehrküche? „Ich habe was zu tun“, antwortet der Rentner, „und man kann was Gutes tun“. Er schätzt sein Ehrenamt.

Weitere Helfer können sich noch melden. Wer Spaß am Kochen in der Feuerwehrküche hat, meldet sich per E-Mail (andreas.huesker@kfv-diepholz.org).