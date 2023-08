Das Ende ist nah

+ © MIchael Walter Richtfest am Edeka-Neubau in Barrien: Zwischen diesem Moment und den ersten Planungen liegt mehr als ein Jahrzehnt. Im Sommer 2024 soll die Eröffnung sein. © MIchael Walter

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Walter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Richtfest beim Edeka-Neubau in Barrien

Die ersten Überlegungen gehen wohl – so genau weiß das heute schon gar keiner mehr – bis 2008 zurück. Damals ging es lediglich um einen An- und Ausbau des bestehenden Markts. Zur Kommunalwahl 2011 war das Thema hochpolitischer Zankapfel im Ort. Ein paar Jahre später lag dann schon mal eine komplette Baugenehmigung vor. Aber zu der Zeit waren die Pläne bereits veraltet. Investoren und Edeka beschlossen, sie noch einmal über den Haufen zu werfen und komplett von vorne anzufangen. Dann gab es zwischendurch Schwierigkeiten mit Nachbarn, dann fehlten einzelne Genehmigungen, und so zog sich die ganze Sache immer weiter hin.

„Die bessere Lösung“

Karsten Brahms kommt zwar aus Ostfriesland, das rheinische Grundgesetz zitiert er aber trotzdem: „Es ist, wie es ist.“ Soll heißen? „Man kann das Rad der Zeit ja nicht zurückdrehen. Von den Baukosten her wäre es vor zehn Jahren sicher attraktiver gewesen. Aber für den Markt selber ist es so die bessere Lösung. Wir haben heute ja ganz andere Standards als früher. Sowohl was die Technik als auch was das Raumgefühl betrifft.“

Karsten ist der Junior von Hero Brahms, dem Begründer und Hauptgesellschafter der Hero Brahms Immobilien GmbH & Co.KG aus Leer. Das ist das Unternehmen, das hinter dem Bauvorhaben steckt. Hero Brahms hatte den Bau noch persönlich angeschoben. Jetzt zum Richtfest hatte sich der mittlerweile 86-Jährige von seinen Kindern vertreten lassen.

+ Karsten Brahms (rechts) als Bauherr und sein Berater Manuel Mohrmann freuen sich, dass der Edeka-Neubau in Barrien jetzt im Rohbau steht. Bis nächsten Sommer soll er fertig werden. © Walter, Michael

Zum Richtfest erinnerte Karsten Brahms an ein paar denkwürdige Momente während der Bauphase. Etwa die Pfahlgründung: Zehn Tage lang wummerten in Barrien die Rammen, um rund 150 Betonpfeiler in den eigentlich nicht tragfähigen Boden zu setzen. „Das war spektakulär – aber mit viel Lärm für die Nachbarn verbunden.“ Karsten Brahms dankte den Barriern ausdrücklich für ihre Toleranz, was das betrifft. „An jeder anderen Stelle hätte es Klagen ohne Ende gegeben.“

Spektakuläre Momente

Ähnlich spektakulär: Die Betonanlieferung für die Bodenplatte: 120 Betonmischer fuhren zwei Tage lang im Sieben-Minuten-Takt auf der Baustelle vor. „Wir hatten lange Staus und Behinderungen befürchtet“, so Brahms. „Aber die sind hier ohne Störung an- und abgefahren. Eine tolle Leistung!“

Jetzt stehen die Seitenwände und das Dach ist drauf. Und es lässt sich erahnen, wie der fertige Supermarkt einmal aussehen wird. Im Obergeschoss liegen die Büro- und Sozialräume. Und eine große Dachterrasse ließe sich da auch noch einrichten. Aufs Dach kommt aber vor allem Technik. Solarzellen sollen einen großen Teil des eigenen Strombedarfs decken. Geheizt wird mit der Abwärme der Kühlanlagen.

Zu den Kosten mag Karsten Brahms nichts sagen. Zum Teil, weil er es auch noch gar nicht wirklich kann. „Es sind ja noch gar nicht alle Gewerke vergeben.“ Für die Metallgewerke war gerade die Ausschreibung, Für den Trockenbau und die Malerarbeiten muss die erst noch kommen.

Nächstes Jahr im Sommer soll alles fertig sein. Wenn denn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt.