Richter mit Werder-Dauerkarte

Dr. Till Pawelek verstärkt Amtsgericht

+ © Dieter Niederheide Neu am Amtsgericht Syke: Dr. Till Pawelek. © Dieter Niederheide

Syke - Von Dieter Niederheide. Das Amtsgericht Syke hat seit dem 1. Januar mit Dr. Till Pawelek einen neuen Richter und damit eine lange erhoffte und notwendige Verstärkung. Die Zahl der Richter beim Amtsgericht ist damit auf elf gestiegen.

Der 39-jährige Pawelek ist zuständig für das Landwirtschaftsgericht, Zivilsachen, Zwangsvollstreckungen und Abschiebehaft. Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte der neue Richter, dass es sein Wunsch war, beim Amtsgericht Syke tätig zu sein. Von seinem Geburts- und Wohnort Bremen sei Syke gut mit dem Zug erreichbar. Bereits seit Oktober ist er beim Amtsgericht Syke im Einsatz, er war bis dato jedoch darüber hinaus auch noch beim Landgericht Verden tätig.

Sein beruflicher Werdegang führte ihn nach dem Abitur zum Studium nach Münster, wo er sein erstes Staatsexamen ablegte und auch promovierte. Sein Referendariat absolvierte er in Bremen beim Landgericht und der Staatsanwaltschaft sowie in Hamburg (Verwaltungsstation), wo er das zweite Staatsexamen ablegte.

Nach der von Erfolg gekrönten Bewerbung beim Oberlandesgericht Celle war er als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Verden zuständig für das Amtsgericht Sulingen (Erwachsenen- und Jugendrichtersachen) und Syke (Erwachsenensachen).

Damit nicht genug, sein weiterer Berufsweg führte ihn unter anderem zum Landgericht Verden (Zivilkammer), Amtsgericht Verden (Zivil- und Strafsachen) und wieder zum Landgericht Verden. Dort wirkte er als Richter in einer Großen Strafkammer sowie in der Wirtschaftsstrafkammer.

Till Pawelek, der von Kindheit per Rollstuhl unterwegs ist, ist in seiner Heimatstadt ehrenamtlich sehr aktiv, unter anderem als Diakon im Verwaltungsgremium Diakonie des St.-Petri-Doms, für die er im Stiftungsrat des St.-Petri-Witwenhauses Bremen – einer der ältesten Stiftungen der Hansestadt – sowie in der Verwaltung des Dom-Museums tätig ist.

Sportlich ist er ebenfalls aktiv: Beim Rollstuhlhockey und beim Schwimmen. Als echter Bremer ist Till Pawelek absolut Werder-Fan mit Dauerkarte.