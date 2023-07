Richter am Amtsgericht Syke Matthias Wawrzinek geht in Ruhestand

+ © Meyer Die Zeit der Robe ist vorbei: Richter Matthias Wawrzinek geht in den Ruhestand. © Meyer

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang schon Udo Jürgens. Für Matthias Wawrzinek beginnt in diesem Alter zumindest ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem jetzt endenden Berufsabschnitt, den er als Jurist und Richter weitestgehend am Amtsgericht Syke verbrachte, war er nach eigener Aussage auch schon recht zufrieden.

Syke – „Ich bin an keinem Tag widerwillig ins Gericht gegangen“, sagt er dazu im Gespräch mit dieser Zeitung. Wawrzinek hat seine Berufswahl zu keinem Zeitpunkt bereut, im Gegenteil, er hat seinen Traumjob gefunden, obwohl seine ursprünglichen Ziele anders aussahen.

Mit dem Vater als Lehrer war zunächst die Pädagogik mit dem Schwerpunkt Sport und Gemeinschaftskunde erste Wahl. Als Matthias Wawrzinek dann im Jahr 1978 sein Abitur am Syker Gymnasium in der Tasche hatte, bot dieser Beruf allerdings wenig Chancen. „Das hätte direkt in die Arbeitslosigkeit geführt“, stellt er heute dazu fest.

Alternativ rückte dann die Juristerei in den Fokus. An der Uni Kiel begann er das Studium der Rechtswissenschaften, das er später in Göttingen mit dem Ersten Staatsexamen abschloss. Seine Studienschwerpunkte waren Kriminologie, Strafvollzug und Jugendstrafrecht.

Einstieg in den Staatsdienst als Staatsanwalt im Oberlandgerichtsbezirk Oldenburg

Nach der Referendarzeit erfolgte im Januar 1988 dann der Einstieg in den Staatsdienst als Staatsanwalt im Oberlandgerichtsbezirk Oldenburg. Weitere Stationen waren die Landgerichte Oldenburg und Aurich sowie das Amtsgericht Oldenburg. Es folgten Tätigkeiten als Staatsanwalt in Oldenburg und 1989 eine erste Planstelle als Richter am Amtsgericht Oldenburg.

Als 1995 eine Stelle am Amtsgericht Syke ausgeschrieben war, bewarb Matthias Wawrzinek sich und trat im Februar 1995 diese Stelle an. Sein Aufgabenschwerpunkt war dort von Beginn an das Strafrecht. Als Vorsitzender des Jugendschöffengerichts und des Schöffengerichts und als Haftrichter war die Normverdeutlichung bei Straftätern und die Vorbeugung vor weiteren Straftaten seine Hauptaufgabe.

Der Lebensmittelpunkt seiner Familie blieb der Raum Syke

2008 ergab sich dann die Möglichkeit, als Direktor ans Amtsgericht Diepholz zu wechseln. Der Lebensmittelpunkt seiner Familie blieb allerdings der Raum Syke, wo er auch heute noch mit seiner Ehefrau lebt. 2016 griff der heute 66-Jährige dann zu, als die Stelle des stellvertretenden Behördenleiters am Syker Amtsgericht frei wurde.

Der Sport, sein ursprüngliches Berufsziel, begleitet ihn bis heute. Schwimmen war eines seiner Hobbys. Radfahren ein weiteres. Manch einer erinnert sich vielleicht, ihn während seiner Diepholzer Zeit oftmals auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 51 gesehen zu haben. Auch die Pädagogik blieb ihm erhalten, wenn auch nur sekundär. Als Jugendrichter und Vorsitzender des Jugendschöffengerichts nahm er erzieherisch Einfluss auf den weiteren Lebensweg junger Straftäter.

Dabei kann Matthias Wawrzinek heute zufrieden auf erfolgreiches Wirken zurückblicken. Auf Nachfrage fallen ihm mehrere Fälle, die ihm im späteren Leben erneut über den Weg liefen. Ein junger Mann habe ihn einmal am Bahnhof angesprochen und sich dafür bedankt, dass er ihm den Ausweg aus einer Drogenkarriere geebnet hatte. „Wenn ich damals nicht rausgekommen wäre, wäre ich heute tot“, habe er ihm gesagt.

„Ich habe niemals Angst gehabt“

Ein anderer habe ihm beim zufälligen Treffen in der Hauptstraße Frau und Kinder vorgestellt. „Für mich war es nie ein Problem, im Gerichtsbezirk auch zu leben. Ich habe niemals Angst gehabt“, stellt Wawrzinek heute zufrieden fest.

Seine, auf Fahrradtouren erworbenen Ortskenntnisse waren auch in seinen Verhandlungen von Vorteil. „Ich kannte jeden Tatort“ bemerkt er. Mit Stolz erfüllt ihn auch, dass kaum eines seiner Urteile in der nächsten Instanz aufgehoben wurde.

Heute steht der offizielle Abschied von Wegbegleitern im Amtsgericht auf dem Programm. Wenn sich dann am 31. Juli die berufliche Tür schließt, öffnet sich am 1. August eine Neue. „Ich habe mein Hobby professionalisiert“, sagt Matthias Wawrzinek dazu und berichtet, dass er künftig für einen Reiseanbieter Fahrradtouren in Deutschland und in Mitteleuropa leiten wird.