Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier sieht den Syker Wald trotz lauter Bäume

+ © Michael Walter Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier zeigt: An dieser Stelle hat der Sturm vom Februar 2022 eine große Schneise in den Wald geschlagen. Im Hintergrund stehen die Bäume dagegen wie mit dem Lineal gezogen. Grund: Auf der vom Sturm zerstörten Fläche war ein reiner Nadelholz-Bestand. Die Bäume drumherum sind hingegen Mischwald, und der konnte dem Sturm besser standhalten. © Michael Walter

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Walter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Dem Volksmund zufolge sieht so mancher Mensch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Heinz-Dieter Tegtmeier sieht ihn hingegen sehr genau. Und mit viel Fantasie: Als der für Syke zuständige Revierförster muss er den Wald heute schon so sehen, wie er in 10, 30 oder 50 Jahren einmal aussehen wird.

Syke – Nachhaltigkeit und Langfristigkeit sind zwei entscheidende Prinzipien in seinem Job. Das gilt auch für Tegtmeier selbst: Seit 1991 ist der studierte Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft schon in seinem Revier. Das übrigens weit über Syke hinaus reicht und auch Flächen in Bassum und Stuhr umfasst.

Im Syker Stadtgebiet sind Friedeholz und Westermark die beiden wesentlichen Waldgebiete. Mit jeweils um die 450 Hektar sind beide fast gleich groß. Die Westermark liegt – Richtung Bassum raus – ein wenig abgesetzt vom Stadtkern. Das Friedeholz grenzt unmittelbar an ihn. Und hat dadurch auch eine etwas andere Funktion. „Es hat mehr Berührungspunkte zum Wohnen und ist dadurch fast eine Art Stadtwald“, sagt Tegtmeier. „Ein urban geprägter städtischer Erholungswald.“ Zumindest in den Teilen zwischen B 6 und Okeler Straße. Jenseits der L 333 sieht es dann schon wieder etwas weniger „urban“ aus. Aber auch dort sind noch reichlich Spaziergänger unterwegs.

+ So ein Stapel geschnittener Baumstämme nennt sich „Polter“. Hier geben die Markierungen Auskunft über Länge, Durchmesser, genaue Herkunft, Güteklasse und Verwendungszweck. Und wenn der Stapel bereits verkauft ist, auch über den Käufer. Die hier blau aufgetragene Markierung ist die Polter-Nummer. Jede wird immer nur einmal vergeben und elektronisch erfasst. So wissen die Waldarbeiter, welchen Polter sie jetzt aufladen sollen und wo genau er sich befindet. © Michael Walter

„In der Westermark ist das alles etwas verhaltener“, sagt Tegtmeier. „Dort ist der Besucherschwerpunkt eindeutig der Waldspielplatz.“ Dafür ist das dann allerdings auch ein Schwerpunkt mit regionaler Bedeutung, wie die vielen auswärtigen Autokennzeichen erkennen lassen, die dort auf dem Parkplatz zu sehen sind.

Gemeinsam haben beide großen Syker Waldgebiete, dass sie Wirtschaftswälder sind. In beiden betreibt die Forstverwaltung nachhaltigen Waldbau. Nachhaltig heißt, dass jedes Jahr mehr Bäume nachgepflanzt als gefällt werden. „Wir holzen jedes Jahr ein Drittel weniger ab, als auf natürliche Weise neu wächst“, erklärt der Revierförster. Die Wälder vergrößern sich dadurch nicht in der Fläche, aber die Menge des Holzes pro Hektar nimmt stetig zu. Trotz einer „Ernte“ von jährlich etwa 5000 Festmetern Holz.

„In regulären Jahren bleiben wir meist etwas unterhalb dieser Menge“, sagt Tegtmeier, schränkt jedoch gleich ein: „Es hat aber zuletzt kaum reguläre Jahre gegeben.“ Zuerst kam der Borkenkäfer und richtete spürbare Schäden an. Und vor knapp einem Jahr – im letzten Februar – sorgte der Sturm für Schäden in einer Größenordnung von rund 20 000 Festmetern.

+ Übermannshoch stapelt sich das Holz links und rechts der Wege. Alles noch Windwurf aus den Sturmschäden vom Februar 2022. © Michael Walter

Wie also geht’s dem Syker Wald? – Heinz-Dieter Tegtmeier vergleicht dazu eine aktuelle schematische Darstellung der Syker Waldgebiete mit einer ähnlichen Karte aus der Zeit um 1900. Gleiche Baumbestände sind in den gleichen Farben dargestellt. Er zeigt: Die aktuelle Karte sieht weit mehr verschachtelt aus als die alte. „Vor 120 Jahren hatten wir noch einen deutlichen Überhang von Nadelhölzern. Wäre das heute auch noch so, hätte der Sturm letztes Jahr noch weit größere Schäden verursacht.“ Tegtmeier kann in beiden großen Waldgebieten Stellen zeigen, an denen der Sturm ganze Tannen- und Fichten-Bestände großflächig gefällt hat – und die Mischwald-Bestände links und rechts davon stehen noch wie eine Eins. Weil sie dem Sturm mehr Widerstand leisten konnten. „Wie mit dem Lineal gezogen“ lasse sich sehen, wo der Nadelholz-Bestand aufgehört und der Mischwald angefangen hat, sagt Tegtmeier.

Auch die Form der Bewirtschaftung ändert sich mit der Zeit: „Bis in die 60er- und 70er-Jahre hat man intakte Bestände kahl geschlagen und dann wieder neu aufgeforstet. Das machen wir heute nicht mehr“, erklärt der Förster. „Wir wollen eine permanente Bodenbedeckung.“ Pro Hektar wird immer nur eine begrenzte Menge Holz entnommen. Und auf jeder Fläche stehen immer Bäume verschiedenen Alters. Das macht es etwas unübersichtlicher und auch für die Waldarbeiter nicht unbedingt einfach. Aber es sichert eine nachhaltige Entwicklung.

Wald ist eine sehr langfristige Angelegenheit. Deshalb gibt es durchaus noch immer reine Nadelholz-Bestände. „Wir arbeiten immer mit dem Wald, den wir haben. Wir holzen nicht ganze Flächen ab, nur weil sie uns heute nicht mehr gefallen“, sagt Tegtmeier. „Trotzdem müssen wir kritisch prüfen, welche Baumarten in den nächsten Jahren klimasicher sind.“ Die Fichte hat sich da bereits als der große Verlierer erwiesen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr gepflanzt wird. Auf der Gewinnerseite stehen dagegen Eiche, Buche, Ahorn, Ulme und Linde.