In „unserer“ Verhandlung am Syker Amtsgericht ging es um Bedrohung.

Ein Mann bedroht seine Freundin. Einige Monate später muss er sich vor dem Syker Amtsgericht verantworten. Doch wie läuft so ein Prozess ab? Anfangs grüßt der Beschuldigte noch freundlich – doch dann kommt seine Ex-Freundin in den Saal.

Syke - Weiße Wände und grelles Licht – zwei Merkmale, die ein Wartezimmer beim Arzt ausmachen. Oder den Saal 117 am Amtsgericht Syke. Meistens hängen beim Arzt noch „künstlerisch wertvolle“ Gemälde an den Wänden. Im Gerichtsraum schmückt bloß das rote Niedersachsenwappen eine der kahlen Wände hinter dem Richter. Der Saal ist sehr schlicht, denn er soll dem Beschuldigten keinen Raum für Ablenkung bieten.

Straf- und Jugendrichter Christoph Kellermann, eine Schriftführerin sowie eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft sind bereits vor Verhandlungsbeginn im Raum. An diesem Tag geht es um Bedrohung. Obwohl es eine öffentliche Verhandlung ist, sitzt lediglich eine junge Frau neben mir in den Zuschauerreihen – und diese wirkt nicht mal sonderlich interessiert.

Der Beginn der Verhandlung ist für 10.30 Uhr geplant. Als der Beschuldigte fünf Minuten vor Beginn noch nicht da ist, wird es etwas unruhig. „Na, mal schauen, ob er kommt“, lässt die Staatsanwältin in den Raum fallen. „Ach, ich glaube schon“, entgegnet Kellermann. „Er soll ja sehr geständig sein, habe ich gehört.“

Beschuldigter vor Amtsgericht Syke: Kann so jemand überhaupt böse sein?

Um 10.29 Uhr betreten der Beschuldigte und seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Katharina-Mara Lancker, den Saal. Freundlich begrüßt er alle Anwesenden. Dann wandert sein Blick direkt auf den Boden. Die Anwälte atmen auf. Sie scheinen froh zu sein, dass er da ist. Und der Beschuldigte? Er erinnert an einen Hund, der gerade etwas falsch gemacht hat. Kann man so jemandem überhaupt böse sein?

Der erste Schein der Unschuld trügt, denn sein persönlicher Auszug aus dem Bundeszentralregister ist lang – 18 Tatvorwürfe sind dort gelistet, die mit Geldstrafen geahndet worden waren. Vielleicht ist er ein sehr impulsiv gesteuerter Mensch, denn aus den vergangenen Strafen scheint er nichts gelernt zu haben. Oder ist ihm das Geld egal? Doch die Frage erübrigt sich, als seine finanzielle Lage auf den Tisch kommt. Und der Fakt, dass es bei dieser Verhandlung um eine emotionsgeladene Geschichte geht.

Syker Amtsgericht: Beschuldigter nickt – er will vor Gericht aussagen

Am Tag der Verhandlung scheint er sich unter Kontrolle zu haben. Lancker flüstert ihm etwas zu. Er willigt scheinbar ein, denn er nickt. Nun sagt er, er wolle reden. Er wirkt ehrlich, doch kommt der Impuls wirklich von ihm? Oder hat Lancker ihm dazu geraten? Zumindest gesteht er öffentlich, seine Ex-Freundin bedroht zu haben.

Kellermann wirkt sehr routiniert in seiner Arbeit, denn er rattert die Vorwürfe in seinem sächsischen Dialekt einfach nur so herunter. Der Beschuldigte nickt dabei permanent. Ihm scheint klar zu sein, was er alles verbrochen hat. Doch reuig wirkt er in Bezug auf seine Vergangenheit nicht. Bloß in diesem Fall. Denn nun geht es um Liebe.

Kellermann geht während der Verhandlung auf die schwierigen familiären Verhältnisse des Beschuldigten ein und zeigt sogar etwas Verständnis. Sieht dies aber auch nicht als Entschuldigung. „Ich will Sie nicht bestrafen, aber Sie sollen verstehen, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt Kellermann zu dem Beschuldigten. Dabei wirkt er nicht wie ein Staatsdiener, sondern eher wie ein Vater, der seinen Sohn auf das Leben vorbereitet.

Opfer betritt Saal im Amtsgericht Syke – und mit ihm eine Eiseskälte

Die Schriftführerin ruft eine Zeugin über einen Lautsprecher auf. „Die Zeugin zum Fall [...] bitte in den Saal 117 eintreten“, spricht sie in das Mikrofon. Kurz darauf betritt das Opfer den Raum – und mit ihr eine gefühlte Eiseskälte.

Sie ist die Ex-Freundin des Beschuldigten. Vier Jahre sollen sie ein Paar gewesen sein. Von ihrer Liebe ist scheinbar nichts übrig geblieben. Die Frau spricht sehr sachlich, aber bestimmt. Sie wirkt so, als wolle sie die Anhörung schnell hinter sich bringen. Während sie ihren Ex-Freund keines Blickes würdigt, schaut er sie immer wieder an. Aber nur dann, wenn der Richter sie etwas fragt. Wenn sie redet, dann schaut er ins Leere, wirkt verzweifelt und scheint zu begreifen, dass es nie wieder so sein wird, wie es einmal war.

Das Geständnis soll sich strafmildernd auswirken. Auch seine finanzielle Lage nimmt die Anwältin unter Einbezug und fordert einen geringeren Tagessatz als üblich. Wieder ein Zeichen für Menschlichkeit. Doch Richter Kellermann glaubt, dass eine weitere Geldstrafe nichts bringen würde. Daher urteilt er bestimmt: eine dreimonatige Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.