Der Renner war die Mettwurst

Horst Dieckmann geht bald in den Ruhestand. Es sei an der Zeit. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Detlef Voges. Er war das Gesicht des Syker Wochenmarktes, wenn man den von der Georg-Hoffmannstraße aus ansteuerte: Horst Dieckmann. Seit über drei Jahrzehnten war der Mann aus Bassum-Hallstedt mit seinen Fleisch- und Wurstwaren im Landkreis Diepholz unterwegs, am kommenden Samstag ist Schluss. „Dann gehe ich in Rente, altersbedingt“, sagt er. Im nächsten Jahr werde er 80, deshalb sei es Zeit, etwas kürzer zu treten.

So recht glauben möchte man es dem Bassumer nicht, der immer noch verschmitzt in die Welt schaut, wenn er mit den Kunden schnackt und Witziges von sich gibt. Horst Dieckmanns Fangemeinde ist beachtlich. „Ich habe Stammpublikum“, erklärt der 79-Jährige.

Die Kunden mögen ihn. „Hören sie denn heute schon auf ?“, fragt eine Frau am vergangenen Samstag, leicht ungläubig. „Nein, erst nächste Woche“, antwortet Dieckmann. Die Frau lächelt, klopft dem Fleisch- und Wursthändler sanft auf die Schulter. Andere umarmen den 79-Jährigen, verbunden mit guten Wünschen für die Feiertage und den Ruhestand. „Hübsch gesund bleiben“, erklärt eine Frau, die gerade sechs Eier gekauft hat.

Da ist über Jahre etwas gewachsen. Die Menschen spüren den Einschnitt. „Schon wieder einer“, sagt ein älterer Herr, der etwas abseits steht.

Und? Was kommt nach Dieckmann? Hat er einen Nachfolger? Dieckmanns Miene sagt Jein. Ja, er habe mit jemandem darüber gesprochen. Aber der sei sich noch nicht ganz sicher, ob er den Stand übernehmen wolle.

Und wohin zieht es den 79-Jährigen? „Auf meinen Hof am Katenkamp“, sagt Dieckmann. Seine Tiere habe er zwar alle abgegeben, aber es gebe nach wie vor genug zu tun. Zurzeit kann man bei ihm Nordmann-Tannen selbst schlagen. Irgendwas ist immer bei Horst Dieckmann.

Der gebürtige Hallstedter hat ja auch einiges erlebt. Früher, ganz früher, war er mal Baggerführer im Tiefbau und hat bei Becks in Bremen den Keller mit ausgeschachtet. Erfüllt hat ihn das nicht. So war er nebenbei als Hausschlachter tätig. Daraus entwickelte sich das Fleisch- und Wurstwarengeschäft Horst Dieckmann. Der Renner war seine Mettwurst, ob mit oder ohne Pfeffer. „Die schmeckte allen“, erinnert er sich.

Der Bassumer meldete sein Gewerbe an, wechselte vom Bagger in den Verkaufswagen. Das war vor mehr als 30 Jahren. Seitdem bediente Dieckmann seine Kunden auf den Wochenmärkten in Sulingen, Neuenkirchen, Diepholz und Syke.

Das Marktleben passte zu dem Frühaufsteher. Oft war die Nacht um 5 Uhr für ihn um. Und nun? Will er jetzt länger schlafen? „Vielleicht“, sagt er und lächelt spitzbübisch. Er wird künftig einen neuen, einen anderen Lebensrhythmus finden müssen.