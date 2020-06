Petra Raue bleibt nun doch Leiterin der Luise-Chevalier-Schule

Syke - Von Michael Walter. Petra Raue behält die Leitung der Luise-Chevalier-Schule. Kurz vor Pfingsten erhielt die bisherige kommissarische Schulleiterin den Bescheid vom Kultusministerium in Hannover. Das hatte bis zuletzt eine andere Bewerberin favorisiert, obwohl sich Schüler, Eltern, das Lehrerkollegium und auch die Stadt Syke als Schulträger stets für Petra Raue ausgesprochen hatten.

Insofern war die Entscheidung über die Stellenvergabe letztlich doch eine Überraschung. „Wir haben uns ganz tierisch darüber gefreut“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. „Es sollte schon ein Schlichtungsverfahren geben. Dazu ist es jetzt aber nicht mehr gekommen.“

Petra Raue selbst fühlt sich „sehr erleichtert“ und sagt: „Da ist jetzt tatsächlich eine Last von mir abgefallen.“

Blick zurück: 2016 ging Rainer Goltermann, der Gründungsrektor der damaligen GTS 2001, in den Ruhestand. Kommissarisch übernahm Konrektor Mazen Hamada die Schulleitung. 2018 passierten dann zwei Dinge parallel: Mazen Hamada wechselte an einen anderen Ort und die Syker Politik beschloss die Umwandlung der GTS 2001 von einer Haupt- und Realschule in eine Oberschule mit angedockter Grundschule. Petra Raue wurde kommissarische Leiterin und bewarb sich um die neu ausgeschriebene Stelle der Rektorin für die künftige Luise-Chevalier-Schule.

„Ich hab die Eignungsprüfung abgelegt. Dann haben sie in Hannover festgestellt: Ups – die Schülerzahlen reichen nicht für die vorgesehene Besoldungsstufe“, erzählt Petra Raue. „Die Ausschreibung musste wiederholt werden, für eine Besoldungsgruppe tiefer. Und ich musste die Prüfung ein zweites Mal ablegen.“

Doch in Hannover stand sie nur als Nummer zwei auf dem Zettel. Grund: Eine andere Bewerberin hatte ältere Ansprüche auf eine solche Stelle. Da halfen auch keine noch so eindeutigen Willensbekundungen von Eltern, Schüler und Stadt, lieber mit Petra Raue zusammenarbeiten zu wollen, weil sie in die über Jahre langsam ziemlich eingeschlafene Schule in kurzer Zeit sehr viel Dynamik und Bewegung gebracht hatte. Ende Februar zogen die Schüler sogar in einer Demonstration vor die Syker Außenstelle der Landesschulbehörde, um gegen den in Hannover geplanten „Rektorinnen-Klau“ zu protestieren.

+ Ende Februar demonstrierten die Schüler gegen den geplanten „Rektorinnen-Klau“ des Kultusministeriums. Mit Sprüchen wie „Raue for Future“ und „Wir wollen Frau Raue“ zogen sie durch die Innenstadt vor die Außenstelle der Landesschulbehörde und auf den Rathausplatz.

Ob's letztlich daran gelegen hat, wird wohl für immer das Geheimnis der Landesschulbehörde bleiben. Jedenfalls hat die sich nun auf den letzten Drücker doch noch für Petra Raue entschieden. „Ich freue mich wirklich sehr.“

Wäre die Entscheidung anders ausgefallen: Petra Raue wäre trotzdem geblieben. Als ganz normale Lehrerin. „Mir liegt einfach was an der Arbeit hier. An der Schule und an den Schülern.“

336 gibt es davon aktuell. Zu Zeiten der GTS 2001 waren es mal deutlich über 400. „Da wollen wir auch wieder hin“, sagt Raue. „Kurse, AGs, Berufsorientierung: Bestimmte Module kann man nicht anbieten, wenn es nicht genügend Schüler gibt.“

Die Zeichen stehen gut. „Wir sind jetzt in Klasse fünf wieder dreizügig. Und für Dreizügigkeit ist die Schule auch ausgelegt.“