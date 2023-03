Rekorderlös bei Benefiz-Adventskalender-Aktion der Lions-Clubs

Von: Frank Jaursch

So viel geballtes Engagement bekommt man wohl nur selten auf ein Foto: Elf Vereine und Institutionen aus der Region haben insgesamt 25000 Euro erhalten. Das Geld stammt aus dem Verkauf der 6000 Benefiz-Adventskalenders der Lions-Clubs Syke, Syke-Hunte-Weser und Bassum-Klosterbach-Delme. © Frank Jaursch

Außergewöhnlich erfolgreich waren die Lions mit ihrer vergangenen Benefiz-Adventskalender-Aktion: Die Rekordzahl von 6 000 Exemplaren wurde verkauft und damit auch ein Erlös generiert, der höher war als je zuvor: 25 000 Euro standen zum Spenden zur Verfügung.

Syke – Außergewöhnlich. Mit diesem Wort ließe sich der Ortstermin im Kreismuseum für Außenstehende vielleicht am treffendsten beschreiben. Einmal im Jahr (wenn nicht gerade Corona dazwischenkommt) laden die drei Lions-Clubs Syke-Hunte-Weser, Syke und Bassum-Klosterbach-Delme Vertreter von Einrichtungen aus der Region ein. Anlass: Der Erlös aus der höchst erfolgreichen Adventskalender-Aktion wird auf die Institutionen und Vereine verteilt.

Außergewöhnlich erfolgreich waren die Lions dabei im zurückliegenden Dezember: Die Rekordzahl von 6 000 Exemplaren wurde verkauft und damit auch ein Erlös generiert, der höher war als je zuvor: 25 000 Euro standen zum Spenden zur Verfügung. Katja Terrasi vom Orga-Team umriss dabei, welchen außergewöhnlichen Weg die Adventskalender-Idee in den 19 Ausgaben bereits hinter sich hat: Bei der Premiere waren es noch 1000 Kalender gewesen. Fast 300 Gewinne wurden 2022 an die Käufer ausgeschüttet – eine Erfolgsgeschichte, die in der Region ihresgleichen sucht.

Geförderte Einrichtungen helfen anderen auf unterschiedliche Weise

Außergewöhnlich waren bei diesem Termin aber vor allem jene, welche die Spende von den Lions-Clubs erhielten. Sie repräsentierten die geförderten Einrichtungen, die auf ganz unterschiedliche Weise anderen helfen. Jede Einrichtung wurde entweder von Lions-Vertretern kurz mit ihrem Tätigkeitsfeld vorgestellt oder erhielt selbst Gelegenheit, die eigenen Aktivitäten zu umreißen.

Die illustre Liste derer, die in der Diele des Kreismuseums an zwei langen Tischreihen Platz genommen hatten, umfasste die Tafel Syke, das Umweltprojekt Hombach, die Familienhebammen, den Verein ProDem, das diesjährige Zeltlager der Jugendfeuerwehr, das Hallenbad Barrien, den Verein Hand zu Hand, die Bremer Suppenengel, den Verein Change My Way, den Kindergarten Wundertüte und den Verein Kolos. Viele der Einrichtungen finanzieren sich dabei vollständig über Spenden.

Lions-Vertreter finden kritische Worte für die öffentliche Hand

Die Lions-Vertreter Wolfgang Rathke, Edgar Fischer, Birgit Struthoff und Renate Schumacher sparten nicht mit Lob für die Aktiven. Sie fanden aber teilweise auch durchaus kritische Worte für die öffentliche Hand angesichts des Umstands, dass solche Einrichtungen private Unterstützung benötigen.

Die jeweilige konkrete Höhe der finanziellen Unterstützung blieb dabei geheim: Für die Empfänger gab es jeweils große gelbe Briefumschläge. Den Empfängern war die Dankbarkeit anzumerken. Mehrere Vertreter machten indes auch deutlich, dass ihr Engagement in der Gesellschaft nötiger denn je sei. „Es wird nicht besser“, betonte etwa Peter Valtink von den Bremer Suppenengeln.

Dass die vielen Kräfte in den Institutionen ihren Zielen trotz aller Widerstände und Probleme mit großem Idealismus nachgehen, ist vor allem eines: Außergewöhnlich.