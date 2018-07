Rekordbesuch und Überdosis gute Sicht

Großer Andrang beim Blutmond-Kucken auf dem Hohen Berg / Im August gibt's Sternschnuppen

GESSEL - Von Heiner Büntemeyer. An einen so großen Andrang auf dem Hohen Berg konnte sich keiner der dort regelmäßig anwesenden Hobby-Astronomen erinnern. Hunderte Besucher waren am Freitag zum Blutmond-Kucken gekommen.