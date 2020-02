Reitverein Okel muss nach anwaltlicher Aufforderung gehen

Nachdem vier Jahre lang zwischen dem Reitverein Okel (RVO) und der Familie Arndt über eine Verlängerung des Pachtvertrages der Reitanlage Okel verhandelt wurde, soll jetzt plötzlich alles ganz schnell gehen: Am 30. Januar erhielt der Reitverein die anwaltliche Aufforderung, das Gelände bis zum 30. September geräumt zu übergeben.

Okel - Einen Tag später informierte der Vorsitzende Andreas Greimann bei der Jahreshauptversammlung im Schützen- und Reiterhof die Mitglieder über die aktuelle Entwicklung und die Vorgeschichte.

Schon 2015, zwei Jahre vor dem Vertragsende, hätten die Verhandlungen über eine Verlängerung um mindestens 25 Jahre begonnen. Da sich die Verhandlungen hinauszögerten, habe der Verein parallel dazu nach Alternativen gesucht. Nach vielen Gesprächen mit der Stadtverwaltung, einer Bauvoranfrage und Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern sei der Plan entstanden, an der Kuhlenstraße ein eigenes Gelände zu erwerben und dort eine Reitanlage zu errichten.

Reitverein Okel will neu bauen – doch es gibt Probleme

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im August 2019 wurde dieser Plan B den Mitgliedern vorgestellt. Bei dieser Versammlung bekam der Vorstand „grünes Licht“ für seine Pläne.

Wie Greimann berichtete, tauchten danach jedoch unerwartete Probleme auf: Für den Straßenausbau an der Kuhlenstraße wurden „gewisse Auflagen“ verlangt, und die Grundstückspreise zogen plötzlich um das Eineinhalbfache gegenüber vorherigen Absprachen an. „Wir sind nicht bereit, für ein Deponiegelände fünf Euro pro Quadratmeter zu zahlen“, so Greimann. Damit hatte sich das Projekt „Reitanlage an der Kuhlenstraße“ erledigt.

Pachtvertrag für Reitverein Okel endgültig gekündigt

Natürlich wurde auch die Option einer Verlängerung des Pachtverhältnisses weiter verfolgt. Zwei Gespräche unter Mediation von Bürgermeisterin Suse Laue und Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem zwischen dem RVO-Vorstand und der Eigentümerin endeten ergebnisoffen – bis am Donnerstag die endgültige Kündigung beim RVO-Vorstand eintraf.

Bis zum 30. September sei das Gelände geräumt zu übergeben, hieß es darin. „Wir vom Vorstand haben viel Energie bei den Verhandlungen verbraten“, so Greimann. Bis zum 30. Januar habe man sich noch in der Verhandlungsphase befunden. „Wir sind immer nur hingehalten worden. Wenn es nur einmal eine klare Ansage gegeben hätte, wären wir schon viel weiter“, erklärte der Vorsitzende. Die Forderung, die Platzräumung bis zum 30. September zu erledigen, werde daher angefochten.

Neues Gelände für Reitanlage bereits in Aussicht

Inzwischen zeichnet sich eine neue Lösung ab: Im Bereich Diekhus stellt Carsten Hillmann dem Verein ein maximal acht Hektar großes Gelände mit einem Erbbaurecht über 90 Jahre zur Verfügung. Die Arbeiten könnten unverzüglich beginnen. Eine Bauanfrage habe ergeben, dass die Stadtverwaltung diesen Plänen zustimmen und die B-Plan-Änderung „auf dem kleinen Dienstweg“ unterstützen würde. Sein Antrag, die Kuhlenstraße-Pläne unverändert auf den neuen Standort zu übertragen, wurde ohne Gegenstimme von den Mitgliedern akzeptiert.

Die übrigen Regularien dieser Jahreshauptversammlung im Schützen- und Reiterhof waren schnell abgehandelt. Schatzmeister Manfred Wohlers legte einen Jahresabschluss mit einer „roten Null“ vor. Die Referenten der verschiedenen Sparten berichteten von zahlreichen sportlichen Erfolgen bis hin zu Landesmeisterschaften der Voltigierer und Gespannfahrer.

Abbrucharbeiten können nach Osterturnier beginnen

Bis auf das Osterturnier werden in diesem Jahr keine Turniere veranstaltet. Bei diesem Turnier habe sich der neue Modus im vorigen Jahr bewährt. „Das Osterturnier gehört zu Okel, darauf verzichten wird auch dieses Jahr nicht“, so Greimann. Danach könnten die Abbrucharbeiten beginnen, wobei er die Mitglieder vorsorglich darauf hinwies, dass in diesem Jahr viel Arbeit auf sie zukommt.