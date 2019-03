Regen nonstop: Syker Frühlingsfest fällt buchstäblich ins Wasser

Syke - Von Ilse-marie Voges. Das Syker Frühlingsfest ist im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser gefallen. Der Sonntag war schon mit extrem schlechten Wetter besonders für die Schausteller ein Reinfall. Am späten Nachmittag nahm der Regen noch zu, und die Besucher machten sich eher auf den Heimweg. So kennt man das Fest eigentlich kaum.

Wo sich sonst Menschenmassen drängten, konnte man locker spazieren. Die Bummelmeile vermittelte keinen Jahrmarktcharakter. Die Schausteller froren unter den nassen Sonnenschirmen, Kunden fehlten ohnehin.

Tags zuvor hatten die Pferdehalter ihren Parcours aufgebaut, am Sonntag gegen 15.30 Uhr wurde die Einrichtung abgebaut: Kein Pferd war in der Manege, keine Kinder warteten auf die Vierbeiner. Das galt auch für die Lahberger Märchenbühne im Ernst-Boden-Park. Bei der Casa d'Italia, herrscht sonst eigentlich immer Andrang vor dem Haus. Da bot sich die Möglichkeit, halt drinnen im Trockenen zu speisen.

Die neue Volksbank konnte sich allerdings kaum des Besucherandrangs erwehren. Durch alle Etagen und Räume flanierten die Gäste, wurden versorgt mit Kaffee und Kuchen, die Kinder mit Süßigkeiten. Für interessierte Bürger waren die Mitarbeiter des Hauses, mit Informationen für Kunden und Besucher, ansprechbar.

+ Unerschütterlicher „Wächter“: Mit nichts als einer Baskenmütze vor dem Regen geschützt, ertrug die Skulptur am Eingang der Hauptstraße das Regenwetter beim Frühlingsfest. © Heinfried Husmann

Im Eiscafé, in der Gelateria in der Riedenpassage war es proppevoll. Da kommt den Eigentümern die Passage zugute, wo man im Trockenen beinahe wie unter freiem Himmel Kaffee, Kuchen und Eis genießen kann.

Die freiwilligen Helfer von der DLRG konnten einem schon leidtun. Aber auch die jüngsten in der Gruppe, Lea und Anna (10 Jahre alt), haben bis zum Abend durchgehalten. Die Tierschutzgruppe aus Bruchhausen-Vilsen war trotz der Witterung mit dem Los-Programm wieder dabei. Die Autoschau ist immer oder besser meist ein Thema für Männer, das war auch in diesem Jahr so. Der Jugendförderverein Rot-Weiß für den TuS Syke hatte auf dem Vorplatz der OLB sein Jugendfußballtor mit Geschwindigkeitsmesser aufgebaut. Für 50 Cent pro Schuss gab es attraktive Preise von Syker Sponsoren zu gewinnen.

Die Spielleute des Hoyaer Musikzuges spielten trotz des ständigen Regens in der Innenstadt. Bei Nesemann in der Bahnhofstraße war natürlich das Café in der ersten Etage des Hauses gut besucht, wie auch alle Räume des Unternehmens.

Der Geschäftsführer und scheidende Vorsitzende der der Werbegemeinschaft, Michael Lux, erlebte das wohl schlechteste Frühlingsfest-Wetter seiner gesamten 19-jährigen Amtszeit: „Wir bedanken uns bei allen, die sich dennoch auf den Weg gemacht haben“, betonte Lux am Spätnachmittag.

So mancher Anbieter baute weit vor dem vorgesehenen Ende des Festes seinen Stand wieder ab. Der Brezelverkäufer halbierte im Verlauf des Festes kurzerhand die Preise für seine Waren.

Und dann, kurz vor 17 Uhr, passierte etwas Erstaunliches: Es regnete plötzlich nicht mehr in Syke.

Denn das war der Moment, in dem es heftig zu schneien begann.