Rechnung mit Unbekannten

Der alte Fachwerkspeicher beim Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof: Der Verein Rund ums Syker Rathaus geht davon aus, dass er mit relativ überschaubarem Aufwand saniert und für das Jugendhaus nutzbar gemacht werden kann. - Archivbild

Syke - Von Michael Walter. Was geht oder geht nix? – Spätestens mit der Kunstfigur Hakan des Comedian Kaya Yanar ist dieser Ausruf in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Eine Antwort auf diese Frage finden muss für sich heute der Bauausschuss. Denn auf seiner Tagesordnung stehen noch eine Hand voll Anträge, die bis jetzt noch nicht den Weg in den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr gefunden haben.

Prominentes Beispiel dafür ist der historische Fachwerk-Spieker beim Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof. Er ist baufällig und kann nicht genutzt werden, soll aber auch nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen.

Schon vor einigen Jahren hatte sich der Verein Rund ums Syker Rathaus angeboten, die Sanierung federführend in Angriff zu nehmen. Bis jetzt ist nichts daraus geworden, und auch für 2017 hat es dieses Projekt nicht in den Haushaltsplan geschafft – bis jetzt.

Die Gesamtkosten schätzt die Verwaltung auf 130- bis 140 000 Euro. Die Stadt müsste davon etwa die Hälfte als Zuschuss bereitstellen. Die andere Hälfte würde der Verein aufbringen. Der Verein möchte die Sanierung außerdem als ein gemeinsames Projekt mit seinen Mitgliedern sowie Jugendlichen des Jugendhauses und Vertretern des WestFlügels realisieren. Wenn das klappt, würde sich der finanzielle Anteil der Stadt voraussichtlich weiter reduzieren.

Auch der Stadtsportring (SSR) ist mit dem bisherigen Haushaltsentwurf nicht ganz zufrieden. Der SSR ist quasi eine Art Selbstverwaltungsorgan der Syker Sportvereine und regelt die Verteilung der städtischen Zuschüsse zu Investitionskosten der Vereine. Dafür stellt die Stadt dem SSR jährlich 50 000 Euro zur Verfügung. Jetzt hatte der SSR eine Aufstockung auf 60 000 Euro beantragt. Die hat er auch bekommen – allerdings erhält er dann 2018 nur noch 40 000 Euro.

Nicht berücksichtig ist bis jetzt auch ein Antrag des Okeler Ortsrats für den Umbau der Toiletten in der Friedhofskapelle und den behindertengerechten Ausbau der Zufahrt zum Friedhof.

Auch über einen offen gebliebenen Antrag des Ortsrats Heiligenfelde muss der Ausschuss noch beraten. Dabei geht es um die Astrid-Lindgren-Grundschule, konkret um die Ausstattung des Lehrerzimmers, die Renovierung der Toilettenanlagen im Haupttrakt und die Erfassung des weiteren Renovierungsbedarfs, unter anderem im Werkraum und Musikraum. Bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs hatten dazu noch keine Kostenschätzungen vorgelegen.

Offen geblieben ist bislang auch das Thema Sanierung des Syker Hallenbads. Derzeit ermittelt ein Architekt den Bedarf, und die Verwaltung weist darauf hin, dass die entsprechenden Kosten bisher noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind.

Klärungsbedarf hat die Verwaltung außerdem hinsichtlich der weiteren Investitionen für die Grundschulen in Barrien und Heiligenfelde. Offen sei zum Beispiel, ob es mögliche Zuschüsse über ein Sonderprogramm der Bundesregierung geben kann.

Auch der Sanierungsbedarf für die Kläranlage müsste noch ermittelt werden, damit für die Zeit ab 2019 ein Konzept erstellt werden kann.