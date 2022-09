Letzte Klappe für den Regisseur: Dr. Ralf Vogeding blickt auf 33 Jahre als Leiter des Kreismuseums zurück

Von: Frank Jaursch

Teilen

Abschied mit einem Lächeln: Ralf Vogeding hat in den 33 Jahren seiner Tätigkeit das Kreismuseum nachhaltig geprägt. © Frank Jaursch

Alles, was gut ist, muss auch einmal enden: Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Dr. Ralf Vogeding das Kreismuseum Syke geleitet, nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Im Gespräch mit der Kreiszeitung blickt er zurück.

Syke – Eine Ära geht zu Ende: Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Dr. Ralf Vogeding als Leiter des Kreismuseums die Entwicklung der Einrichtung vorangetrieben, das Konzept weiterentwickelt, das Leben längst vergangener Jahrzehnte für die Besucher erlebbar gemacht. Nun geht Vogeding in den Ruhestand.

„Ich hab damals nicht gedacht, dass ich 33 Jahre bleibe“, erinnert sich Vogeding mit einem Lächeln an seine Anfänge im Jahr 1989. Vor ihm hatte das Kreismuseum gerade mal zwei Leiter gehabt, die eine ganze Generation geblieben waren: Bernhard Dierking (von 1938 bis 1963) und Ferdinand Salfer (von 1963 bis 1988) hatten jeweils 25 Jahre „den Hut auf“ im Museum. „Jeder von denen hat eine Epoche gestaltet“, so Vogeding.

33 Jahre als Leiter des Kreismuseums: Ralf Vogeding blickt zurück

Und er, der 32-Jährige, frisch vom Landesmuseum in Schleswig gekommen, sollte 1989 die Nachfolge in Syke antreten. Eine große Aufgabe – aber eine, die Vogeding mit jugendlichem Elan anging. Und mit vielen helfenden Händen. Schon wenige Monate nach seinem Einstand plante er den ersten Aktions-Backtag. Der wurde ein bemerkenswerter Erfolg: Butterkuchen und Brote gingen weg wie warme Semmeln. „Und 800 Leute sind gekommen!“

Vogeding traute sich, mit dem Museum neue Wege zu beschreiten. Ein Kennzeichen wurde die Erlebbarkeit des Lebens von einst. Ein altes Sägegatter ist umso beeindruckender, wenn es in Aktion gesehen wird. Eine historische Schmiede entwickelt eine ganz andere Faszination, wenn die Esse befeuert wird und ein echter Schmied am Amboss steht. All das war neu. Und durchaus umstritten in der Museumsszene. „Wir wurden als Disneyland bezeichnet wegen unserer Aktionssonntage“, erinnert sich Vogeding. Und fügt mit einem süffisanten Grinsen hinzu: „Und die, die damals am lautesten geschrien haben, machen heute mehr, als wir je gemacht haben.“

Der Chef geht: Ralf Vogeding auf seinem Gang über die Außenanlage des Kreismuseums. © Frank Jaursch

Das Konzept, über die Aktionstage Menschen auch für das Museum zu begeistern, ging über Jahrzehnte auf. Die Besucherzahlen schnellten auf bis zu 50 000 im Jahr hoch. Und selbst als das Museum Abstand vom kostenlosen Eintritt nehmen musste, kam man auf rund 40 000 Gäste im Jahr.

In Vogedings Ägide fielen die 1990er- und 2000er-Jahre, in denen das öffentliche Geld meist sehr knapp war. Doch Vogeding wollte eine Weiterentwicklung. Auf dem Grundstück an der Herrlichkeit befanden sich bei seiner Amtsübernahme gerade vier Gebäude. „Wir hätten nie Geld für einen großen Zweckbau gekriegt“, erklärt er. Aus der Not machte er eine Tugend – und begann, nach historischen Gebäuden Ausschau zu halten, die abgebaut werden und ihren Platz auf dem Areal an der Bundesstraße 6 finden konnten. So wuchs das Ensemble Stück für Stück. „Das ist nicht am Reißbrett entstanden, sondern in vielen Einzelschritten immer weiter gewachsen“, umschreibt es Vogeding.

Dabei profitierte er auch vom guten Draht zu den richtigen Entscheidungsträgern. Wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit gab es viele handwerkliche Projekte in Jugendwerkstätten – das Museum nahm sie mit Kusshand. Auch mit der GTS 2001 und den Berufsbildenden Schulen entstanden über die Jahre hinweg mehrere Kooperationen.

Ralf Vogeding in seinem Element: Mit Hingabe erzählt er die Hintergrundgeschichten zu den Ausstellungsstücken. Während seiner Ägide wuchs der Inventarbestand im Kreismuseum nach seiner Schätzung von rund 10 000 auf etwa 100 000 Objekte. © Frank Jaursch

Eine der größten Aufgaben für Vogeding wurde die Finanzierung des Kindermuseum-Neubaus im Jahr 2005. Ein eigenes Gebäude für die Museumspädagogik! Das gesamte Budget des Projekts musste das Museum erwirtschaften – oder durch Eigenleistungen den Preis reduzieren. „Das hat Nerven gekostet“, sagt er. „Und manche Nacht mit ,restless legs‘.“ Doch er schaffte es – mit großem Einsatz und der Hilfe vieler Menschen.

Inventar des Museums auf 100.000 Objekte gesteigert: „Ich habe immer sehr viel gesammelt“

Vogeding tanzte jahrzehntelang simultan auf vielen Hochzeiten: die Baumaßnahmen, die Aktionstage, die Förderprojekte. Und schließlich das Sammeln von Objekten für das Museum. Eine lebenslange Leidenschaft von Ralf Vogeding. „Ich habe immer sehr viel gesammelt“, erklärt der 65-Jährige, der schätzt, dass das Inventar des Museums in seiner Ägide von rund 10 000 auf 100 000 Objekte gewachsen ist. Viele von ihnen mit einer Geschichte, die er akribisch in seinen Dienstreiseberichten festhielt. „Manche Objekte geben ihre Informationen erst durch die Hintergründe preis“, begründet er. Die Gespräche mit den Spendern der Objekte empfand er stets als bereichernd. „Das war das Schönste“, sagt Vogeding. „Nicht der Wissende zu sein, sondern der Fragende.“

Fleißige Hände inventarisierten und digitalisierten die Infos zu zehntausenden Gegenständen bis heute. Ohnehin wird Vogeding bei seinem Rückblick nicht müde, das Miteinander zu betonen. „Es ging familiär los – und blieb es auch. Die Familie ist nur immer größer geworden.“ Dabei war der Chef stets bemüht, sich auch von Ideen von anderen überzeugen zu lassen. Wie beim Bauerngarten, dem heutigen Entdeckergarten. Den wollte Vogeding zunächst partout nicht an dem Ort haben, an dem er jetzt ist. Trotzdem hat er hervorragend gepasst. „Da hab ich mich geirrt“, sagt er.

Dass seine Kreismuseums-„Familie“ einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Konzepts hatte, stellt Vogeding für keinen Moment in Zweifel. „Ich fühlte mich immer mehr wie der Regisseur eines Films, der ohne die Schauspieler und die Crew nichts ist.“

33 Jahre als Leiter des Kreismuseums: Vogeding und seine Wegbegleiter

Eine, die ihn während der ganzen 33 Jahren begleitete, ist Helga Hasselmann. Beim ersten Backtag im September 1989 war die Bäckersfrau dabei – bis tief in die Corona-Krise hinein. Mehrere Wegbegleiter haben jetzt das Dienstzeitende von Vogeding zum Anlass genommen, um selbst auch beim Kreismuseum aufzuhören. Mit viel Wehmut, betont Hasselmann. Wehmut – auch bei Ralf Vogeding? Er schüttelt den Kopf. Nein. Doch dann wischt er sich doch verstohlen eine Träne weg. „Na gut, ein bisschen vielleicht.“ Er denkt an Wegbegleiter wie „Tante Anna“ Oetting, die noch mit über 90 die Besucherzahlen erfasste. Oder an Katharina Mügge. Oder Margret Wünderlich. Oder, oder, oder...

Fünf Monate vor seinem ursprünglich geplanten Berufsausstieg hat Vogeding den Schlussstrich gezogen. Die Gesundheit machte nicht mehr mit. Sein Blick fällt auf das Gebäude des Gesseler Goldhorts – der jüngste und spektakulärste Zuwachs des Museums. „Meine Zeit hier“, sagt er, „ist zu Ende.“

Der Leiter des Kreismuseums – das ist ein offenes Geheimnis – war nicht der größte Fan der Erweiterung. „Ich fremdele damit noch immer ein bisschen“, räumt er ein. Für Vogeding stand der Umgang mit der Regional- und Alltagsgeschichte der vergangenen 300 Jahre stets im Mittelpunkt. „Die Darstellung der Epochen – das ist das, was wir über 30 Jahre gemacht haben.“ Nach einem Gespräch mit seinem designierten Nachfolger Nils Meyer zeigt er sich zuversichtlich, dass auch künftig darauf das Augenmerk gerichtet bleibt.

Dr. Ralf Vogeding weiß aber auch: „Die Nachfolger müssen einen eigenen Weg finden. Wenn sie andere Schwerpunkte setzen, ist das okay.“ Neue Blickwinkel seien sinnvoll, betont er. Und fügt hinzu: „Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so mancher Veränderung bei mir doch die eine oder andere Träne rollen wird.“