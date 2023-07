Ralf Betchers Heydorf: Gesseler Wohn-Konzept für die Zukunft

+ © - Ralf Betcher (l.) und Jörn Hinrichs wollen mit ihrem Wohnkonzept „Heydorf“ künftige Häuslebauer und Inhaber von ausreichend großen Grundstücken zum Mitmachen animieren. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Jaursch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf die jahrelange Corona-Krise mit all ihren Entbehrungen, Gefahren und Folgen hätte Ralf Betcher sicher gern verzichtet. Für seine Geschäftsidee allerdings sind die Entwicklungen der vergangenen Jahre Wasser auf die Mühlen. Der Gesseler wirbt seit mehreren Jahren für ein neues Wohnkonzept, das eine Mischung aus ländlichem Idyll und städtischem Komfort darstellen soll. Der Name: Heydorf.

Gessel – Noch vor vier Jahren, als Betcher die Idee der Öffentlichkeit erstmals vorstellte, war die Resonanz eher überschaubar. Oder, wie er selbst ausdrückt: „Wir wurden belächelt. Aber das hat sich komplett geändert.“ „Wir“ – das sind Betcher und sein langjähriger Freund Jörn Hinrichs. Der Barnstorfer betreibt einen Baustoffhandel, er ist der Ideengeber von Heydorf. Im Gespräch mit der Kreiszeitung beschreiben beide, wie die Idee entstand.

Beim Ansehen der neu entstehenden Neubaugebiete habe ihn eines immer mehr gestört, berichtet Hinrichsen. „Überall Stadtvillen, immer größer, immer höher.“ Das sei der falsche Ansatz, war er überzeugt. Und schrieb ein Konzept, in dessen Mittelpunkt die „Erdung“ der Menschen stand: kleinere Wohneinheiten mit sinnvollem Energiemanagement.

+ Der Haustyp Happy ist eines von vier präsentierten Heydorf-Hausmodellen. © Heydorf

„Eigentlich kam die Idee über das Haus“, erzählt Betcher. Er ist eigentlich kaufmännischer Sachbearbeiter, hat aber seit Jahren das Häuserbauen als „Hobby“ entdeckt. Und als das Duo so vor sich hin brainstormte, entwickelte das ganze Projekt eine Eigendynamik. Was, wenn es nicht bloß um Häuser ginge, sondern um eine ganze Infrastruktur? Wenn man über die gemeinsame, schlaue Nutzung von Strom, Wärme und Regenwasser nachdachte?

Das Heydorf war geboren – oder zumindest die Vision davon. „Wir bauen keine Häuser – wir schaffen ein Zuhause“: Mit diesem Claim soll ausgedrückt werden, dass es um viel mehr geht als um die eigenen vier Wände.

+ So etwa könnte ein Heydorf aufgebaut sein: mit einer energetischen Speichereinheit im Zentrum und locker um diesen „Marketplace“ verteilten Wohneinheiten. © Grafik: Heydorf

Der ganzheitliche Ansatz findet sich in vielen Elementen wieder: Etwa bei der Verwendung von Rigolen unter den Straßen des Heydorfes, mit deren Hilfe Wasser unterirdisch gespeichert werden kann. „Das Regenwassermanagement wird oft stiefmütterlich behandelt“, findet Hinrichs. Der Flachdach-Anteil der Häuser soll begrünt werden, und der Pultdach-Anteil wird für eine Fotovoltaik-Anlage genutzt.

In der Mitte des Dorfes soll eine zentrale Speichereinheit stehen, die zugleich Raum für Spielplätze oder Parkplätze bieten kann. Darüber „werden die Häuser mit allem, was nötig ist, versorgt“, beschreibt es Betcher. Bei Veränderungen wären keine Arbeiten an allen angeschlossenen Häusern erforderlich. „Wir glauben, dass wir damit fast Autarkie erreichen“, sagt Jörn Hinrichs.

Möglichst flexible Gestaltungsmöglichkeiten in den Häusern

Auch in den Häusern selbst haben die beiden Heydorf-Väter auf eine möglichst flexible Gestaltungsmöglichkeit geachtet. „Sie sind so konzipiert, dass die ganze Statik über die Außenwände getragen wird“, erklärt Betcher. Die Aufteilung des zur Verfügung stehenden Raumes können die Bauherrn selbst gestalten – oder bei einer späteren Veränderung der Lebenssituation den Haustyp ohne große bauliche Veränderung anpassen. Auf der Heydorf-Internetseite werden Häuser in vier unterschiedlichen Größen angeboten – von 67 bis zu 128 Quadratmetern.

„Wer sich jetzt in diese Richtung orientiert, macht mit Sicherheit nichts falsch“, sagt Ralf Betcher – wohl wissend, dass ein Umdenken bei künftigen Heydorf-Bewohnern vonnöten ist: weg vom immer größeren Eigenheim mit immer höheren Nebenkosten – hin zu „einer Nummer kleiner, aber bezahlbar“. Damit büße man letztlich keine Lebensqualität ein – „im Gegenteil“, ist sich Jörn Hinrichs sicher.

Miteinander, statt nebeneinander leben

Für den Gesseler ist ein weiterer Faktor ein wichtiger Unterschied zur konventionellen Nachbarschaft: Die potenziellen Bewohner kommen bereits vorm Einzug zusammen, planen unter Umständen gemeinsam. „Das Wir-Gefühl ist ein ganz zentraler Punkt“, sagt Betcher. Er berichtet von Dienstreisen nach Brasilien, wo er bei den Menschen genau dieses Gefühl wahrgenommen hat. „Die leben, um zu leben. Miteinander zu leben.“ Wo der Deutsche seinen Grill für sich allein im Garten aufbaut, werde in Brasilien der Grill an die Straße gestellt – und der Abend zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Um ihre Vision umzusetzen, benötigen Betcher und Hinrichs zum einen Menschen, die sich so einen Wohnentwurf vorstellen können. Und zum anderen den Platz, um aus der Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Gesucht werden große Grundstücke – auch gern mit Altbestands-Bauten.

Ein Areal hat das Duo bereits konkret in Angriff genommen. „Das Grundstück ist überplant“, sagt Hinrichs, „man ist sich einig, dass man’s gemeinsam machen will.“ Nach rund 1000 Arbeitsstunden, die die beiden geschätzt bereits in ihre Idee gesteckt haben, blicken sie voll Vorfreude der Umsetzung entgegen. Angst vor der Größe haben beide nicht: „Wir haben die Leute, die das können“, sagt Jörn Hinrichs.

Für Ralf Betcher ist es mittlerweile keine Frage mehr: Für die Zukunft „müssen wir alle umdenken“. Das Wohnkonzept des Gesselers könnte dafür Impulse geben. „Und wenn einer mal unser Konzept anpasst, können wir auch ein Stück stolz sein.“

Informationen

Fragen zum Heydorf beantwortet Ralf Betcher per E-Mail an ralf.betcher@heydorf.de oder unter der Telefonnummer 0176/84680631. www.heydorf.de