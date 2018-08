Räuber abwerfen im Mattiswald

Syke - Von Heiner Büntemeyer. In eine Astrid-Lindgren-Welt hatte sich am Sonntag das Gelände um das Kreismuseum verwandelt. Die Museumspädagoginnen hatten den Thementag auf die Figuren aus den Kinderbüchern der berühmten Autorin abgestimmt und somit die Villa Kunterbunt, Lönneberga, den Mattiswald und Bullerbü neu entstehen lassen.

Dort gab es Spiel- und Bastelstationen, an denen Pippi, Michel, Ronja Räubertochter, Kalle Blomquist und Karlsson, Rasmus, Pontus und die vielen anderen Kinder aus Smaland auch gespielt haben könnten.

Viele Mädchen und auch die meisten Mitarbeiterinnen trugen Blütenkränze aus Efeu und bunten Wildblumen. Ilona Hüneke entfernte die Etiketten von den Suppenschüsseln, die von Kindern bemalt werden konnten. Wenn die Farbe getrocknet war, durften sie auch Kirschkerne in die Schüsseln werfen. – Allerdings nicht spucken, wie Michel aus Lönneberga es auf Katthult gemacht hatte. Bei Tante Emma in Bullerbü gab es mit Süßigkeiten gefüllte Bonbongläser. Dort wurden auch mit Hilfe der Eltern Holzkreisel gebastelt, die übrigens tatsächlich funktionierten.

Auch viele Figuren aus Astrid Lindgrens Büchern tauchten auf. Ronja Räubertochter und ihr Freund Mattis erwarteten die Kinder im Mattiswald unter hohen Bäumen, wo die Kinder Räuber abwerfen, Wollpüppchen herstellen und Waldmasken basteln konnten. Um in den Geheimbund von Kalle Blomquist aufgenommen zu werden, gestalteten die Kinder einen Detektivausweis und das dazu passende Amulett. Sie konnten sich auch die „Hoppetosse“ bauen, das Schiff, mit dem Pippis Papa nach Taka-Tuka-Land gefahren ist.

Vieles hatten sich die Museumspädagoginnen zusätzlich ausgedacht, weil es gut in die Welt ihrer Figuren gepasst hätte. So konnten die Besucher etwa aus knallig-orangefarbiger Wolle Pippi-Perücken flechten und kleben, sich schminken lassen, Äpfel pflücken (und sie anschließend wieder an den Baum hängen), Dosen werfen und Seifenblasen schweben lassen. Sogar an Pippis Bett mit der schwarzen Hantel hatten sie gedacht.

Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding war begeistert von den Ideen seiner Mitarbeiterinnen. Vor allem, fand er, passten Astrid Lindgrens Kindergeschichten wunderbar nach Syke, denn die meisten davon spielen schließlich auf dem Land. „Ob das nun in Smaland ist oder hier, das ist doch einerlei“, so Vogeding. Sogar die Hühner auf dem Museumsgelände und der dort stationierte alte Deutz passten in dieses Ambiente.

Schon am frühen Nachmittag hatten mehr als 300 Besucher den Eingang durchquert, darunter sehr viele junge Eltern mit kleinen Kindern. Genau die, die sich die Museumspädagoginnen als Zielgruppe gewünscht hatten.