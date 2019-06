Syke - Von Michael Walter. Rotes Flatterband leuchtet den Spaziergängern im Friedeholz schon von Weitem durch das Unterholz entgegen. Es begrenzt ein Areal von schätzungsweise den Ausmaßen zweier Fußballfelder. Dort, praktisch nebenan vom Waldfriedhof, hatten im Winter Jugendliche und ihre Eltern begonnen, eine Mountainbiker-Bahn zu bauen. Jetzt hat die Forstverwaltung sie gesperrt. In den nächsten Tagen entscheidet sich, wie es weitergeht.

Eine Handvoll Syker Jungs um die 15 ist quasi die Keimzelle dieser Anlage. Sie alle hatten sich beim Mountainbiken kennengelernt. Und sie alle hatten dasselbe Problem: Es gibt in erreichbarer Nähe kaum Anlagen, auf denen sie ihr Hobby ausüben können. Und wenn, ist es mit (Fahrt-) Kosten verbunden. Irgendwann im letzten Jahr hatte einer von ihnen dann die Idee: „Bauen wir doch selber eine.“

Zwei von ihnen – Pius und Tommy – nahmen Kontakt zur Forstverwaltung auf, und die zeigte sich überraschend aufgeschlossen. Es gab einen Ortstermin im Friedeholz mit Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier, bei dem die wesentlichen Fragen geklärt wurden: Wo? Wie groß? Was für Sprünge sollen da hin? Was wird sonst noch gebaut? Und mit welchem Material?

Am 1. Dezember haben die Teenager und ihre Eltern angefangen zu bauen. Den ganzen Winter durch. Irgendwann war die Bahn fertig. „Und dann begann die Völkerwanderung“, erzählt Tommys Vater Peter Retzlaff. Er ist selber seit 30 Jahren Mountainbiker und gehört zu den Eltern, die regelmäßig bei ihren Kindern auf der Anlage sind. In einer Kombirolle als Ansprechpartner, Helfer und als Aufsicht.

Schnell sprach sich die neue Bahn in der Bikerszene herum. Die kleine Gruppe bekam Zuwachs. Heute umfasst sie etwa 40 junge Leute zwischen 10 und Anfang 20 aus Syke und den Nachbargemeinden. Und praktisch jeden Tag war auf der Bahn Betrieb.

Das passte nicht allen. Es gab Beschwerden. Leute fühlten sich gestört. Mit den meisten konnten sich die Jugendlichen und ihre Eltern einigen. „Die Leute haben uns dann sogar Kuchen und Getränke vorbeigebracht“, erzählt Peter Retzlaff. Trotzdem blieb einigen die Bahn ein Dorn im Auge.

Der eigentliche Grund, warum die Forstverwaltung schließlich auf die Bremse trat, ist – groteskerweise – die große Popularität der Bahn. Konkret: Dort war schnell weitaus mehr Betrieb, als sich alle Beteiligten das im Vorfeld vorgestellt hatten. Und die Grundlage dafür war lediglich eine mündliche Absprache. Zu wenig, wie die Forstverwaltung schließlich befand. Ende Mai sperrte sie die Bahn.

Bis ein Gestattungsvertrag zwischen dem Forstamt und den Bikern unterzeichnet ist, darf dort niemand mehr fahren. Die Ansage ist unmissverständlich. „Wird die Bahn trotzdem benutzt, kommt der Abrissbagger“, gibt Peter Retzlaff die Kurzfassung wieder. Und die Biker halten sich penibel daran.

Die stehen jetzt vor einem organisatorischen Problem. „Wir sollen eine Tüv-Abnahme herbeiführen“, erzählt Retzlaff. „Wir haben keine Ahnung, was das kostet. Jetzt haben wir Angst, dass wir das nicht allein bezahlen können und es dann am Geld scheitert.“

Außerdem ist die Frage offen, wer denn konkret einen Vertrag mit der Forstbehörde unterzeichnen soll. „Wir müssten entweder einen Verein gründen oder einem bereits bestehenden beitreten“, denkt Retzlaff laut. Den Jungs neben ihm ist das alles etwas unheimlich. „Wir wollen eigentlich nur Fahrrad fahren. Und jetzt kommt da so eine Behördenwalze auf uns zu“, sagt Pius. Selbst für Erwachsene keine ganz alltägliche Situation. Peter Retzlaff: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich im Augenblick völlig überfordert.“

Unstrittig ist: Grundsätzlich hat die Forstverwaltung nichts gegen die Biker im Friedeholz. Revierförster Tegtmeier sagt: „Es gehört zu unserer Philosophie, den Wald erlebbar zu machen. Ob das nun ein Waldkindergarten ist oder eine Gruppe Mountainbiker.“ Er bestätigt: Alles, was die Gruppe im Wald gebaut habe, sei in enger Absprache mit ihm und seiner vorgesetzten Behörde erfolgt. Und persönlich findet er es ziemlich beachtlich, was die jungen Leute dort geleitstet haben. „Das sind ja schließlich genau die Kinder, von denen es immer heißt, sie würden den ganzen Tag nur noch vor dem PC sitzen.“