Radsport im Doppelpack

Barrien – Der TSV Barrien veranstaltet am Sonnabend, 2. November, in der Sporthalle an der B6 das 17. Radball-Altherrenturnier. 18 Spieler aus zwölf Vereinen werden versuchen, den Siegeszug von Hubert Otto (Darmstedt-Arheilgen) zu beenden. Otto tritt nach einjähriger Unterbrechung am Sonnabend wieder in Barrien an. Zwischen 2012 und 2017 hatte er das Turnier sechsmal in Folge mit jeweils wechselnden Partnern gewonnen.

Auch der Pokalsieger des vorigen Jahres, Michael Vesper vom RV Etelsen, ist wieder am Start. Der TSV Barrien tritt bei diesem Turnier mit Detlef Lachky und Stefan Wieczorek an. Eine Besonderheit dieser Turniere besteht darin, dass die Spielpartner vor Turnierbeginn einander zugelost werden. Dadurch ergeben sich interessanten Teams. Und Mannschaften, die sich schnell aufeinander abstimmen, sind im Vorteil. Am Sonntag wird nach mehr als 20 Jahren zum ersten Mal wieder ein Radpolo-Punktspieltag in Barrien veranstaltet. Das erinnert natürlich an erfolgreiche Zeiten, als der TSV Barrien mit Rita Oeltjendiers und Hannelore Plenge sogar Deutsche Meister in dieser Sportart stellte. Nostalgiker wird dieser Punktspieltag wohl auch deshalb wieder in die Sporthalle an der B6 ziehen, weil Celina Wandzik, die Partnerin von Jennifer Baden, krankheitsbedingt nicht antreten kann. Stattdessen wird die ehemalige Deutsche Meisterin, die inzwischen Hannelore Bollhorst heißt, mit ihr auf Torjagd gehen. Parallel dazu tritt auch die Jugendmannschaft mit Marit Krämer und Dorothea Remmel in der Leistungsklasse U 19 zum ersten Mal bei Punktspielen an. Dorothea Remmel wird zu diesem Spieltag extra aus Darmstadt anreisen. Beide Turniere beginnen um 10 Uhr. Zuschauer sind willkommen.