Radfahrlernkurs für Frauen in Syke

Von: Horst Meyer

Aida Mahmoud hat bereits 2019 das Radfahren gelernt. Sie sucht jetzt Nachahmerinnen. © Horst Meyer

In Syke gibt es bald einen Radfahrlernkurs für Frauen. Anmeldungen sind bereits möglich.

Syke – Am 24. April startet in Syke ein neuer Radfahrlernkurs für Frauen. An neun Tagen wird auf dem städtischen Bauhof unter Anleitung von Gertrud Schlumpp vom ADFC Bremen geübt. Kathrin Stern und Christine Gaumann informierten jetzt in einem Pressegespräch über das erneute Angebot der Gleichstellungsbüros aus Syke und Bassum.

Kathrin Stern weist darauf hin, dass für Mütter auch eine Kinderbetreuung vor Ort angeboten wird, damit diese sich voll aufs Fahrradfahren konzentrieren können. Für einen symbolischen Beitrag von fünf Euro hat jede Teilnehmerin die Gelegenheit, zunächst mit bereitstehenden Erwachsenenrollern und Mini-Laufrädern ohne Pedale das Gleichgewicht zu trainieren. Wenn das klappt, geht’s auf das richtige Fahrrad.

Ziel des Kurses ist es, dass die Teilnehmerinnen sich zukünftig schon einmal im verkehrsfreien Raum gut mit dem Fahrrad bewegen können. Erst nach weiterem Training steht dann einer Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr im Wege.

Oftmals hatten Frauen aus unterschiedlichsten Gründen bisher keine Gelegenheit, das Fahrradfahren zu lernen. Christine Gaumann ist es wichtig, dass in ruhiger und vertraulicher Atmosphäre geübt werden kann. Das geschieht an neun Tagen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Syker Bauhof.

Für viele ist nach ihrer Erfahrung das Radfahren anfangs mit Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten verbunden. Die Trainerin wird auf diese Vorbehalte eingehen und diese auch ernst nehmen.

Stern und Gaumann hatten zum Pressegespräch Aida Mahmoud mitgebracht, eine Teilnehmerin des Kurses aus 2019. Für sie hat sich mit dem Fahrradfahren ihr Aktionsradius erheblich vergrößert. „Nur zu Hause sitzen ist nicht gut“, sagt die seit 2008 in Syke lebende gebürtige Syrerin.

Im Heimatland war es nach ihren Worten nicht üblich, dass Frauen Fahrrad fahren. Sie freut sich, dass sie 2019 die Chance erhielt, das Fahrradfahren zu erlernen. „Eine Nachbarin hat damals mitbekommen, dass ich den Kurs besuche. Sie schenkte mir dann ihr Rad“, berichtet sie.

Sie hatte dadurch Gelegenheit, im unmittelbaren Anschluss viel zu üben und sich dadurch die im Verkehr nötige Sicherheit zu erarbeiten. „Ich konnte danach meine beiden Kinder mit dem Rad zur Schule bringen“, schildert sie begeistert.

Heute erledigt sie die meisten Wege in der Stadt mit dem Fahrrad. Selbst ihren Arbeitsweg von mehr als zehn Kilometern täglich legt sie mit dem Fahrrad zurück. „Jede Frau sollte Fahrrad fahren können. Das erleichtert vieles im Alltag“, ist Aida Mahmoud überzeugt.

Kurs in Syke kann auch als Auffrischung dienen

Christine Gaumann macht darauf aufmerksam, dass der Kurs nicht nur für Frauen mit Migrationshintergrund gedacht ist. „Wer länger nicht mehr gefahren ist und sich auf dem Fahrrad unsicher fühlt, kann hier seine Kenntnisse auffrischen“, sagt sie. Teilnehmerinnen aus Bassum können mit der Bahn anreisen und anschließend zu Fuß zum Bauhof gehen.

Falls Teilnehmerinnen mit eigenem Fahrzeug dabei sein sollten, will sie gerne Fahrgemeinschaften organisieren. Anmeldungen nehmen beide Gleichstellungsbüros an. Zu erreichen sind sie unter den Rufnummern 04241/8461 in Bassum und 04242 /164 540 in Syke.