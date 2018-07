Hubschrauber im Einsatz

+ © Willms Für die Versorgung des Radfahrers musste die B6 gesperrt werden. © Willms

Barrien - Aufgrund eines Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße 6 in Höhe des Lebensmittelmarktes in Barrien am Donnerstagvormittag gesperrt werden.