Stoff für eine Fernsehserie

Von: Michael Walter

Max Günter ist 99 und wünscht sich echte Menschen am anderen Ende der Telefonleitung, und keine automatischen Ansagen. © Michael Walter

Radarexperte, Kaufmann und jetzt Sozialfall: Max Günter lebt mit 99 von Mini-Rente

Syke – Moderne Technik kann ein Segen sein, aber auch ein Ärgernis. Für Max Günter überwiegt im Moment letzteres. „Ich kann meinen Ansprechpartner beim Sozialamt der Stadtverwaltung nicht erreichen“, sagt er. „Ob ich nun die direkte Durchwahl wähle oder über die Zentrale anrufe: Es endet immer nur an einer Bandansage. Und wenn ich dann einen Rückruf haben möchte, kann ich ewig darauf warten.“

Max Günter ist 99, pflegebedürftig und hat nur eine geringe Rente. Die wird durch Sozialhilfe aufgestockt. Das Haus, in dem er lebt, gehört nicht ihm, er hat dort aber lebenslanges Wohnrecht. Und er muss nach einem festgelegten Schema Nebenkosten abführen. Auch das übernimmt das Sozialamt für ihn. Was ihm fehlt, sind die Abrechnungsbögen, damit er kontrollieren kann, ob alle Zahlungen, die auf seinen Namen laufen, auch tatsächlich geleistet werden.

Dass er einmal ein Sozialhilfefall werden würde, hätte sich der 99-Jährige nie träumen lassen. Max Günter war selbstständiger Foto-Kaufmann und durchaus wohlhabend. Mit einem eigenen Geschäft in der Bremer Innenstadt, dass er von seinem Vater übernommen und jahrzehntelang geführt hat.

Geheime Fotos von Militärtechnik

Mit 17 ist er Soldat geworden und war dann von 1942 bis Kriegsende bei der Kriegsmarine. „Zum Glück nur an Land“, sagt er. „Ich war einer der ersten, der damals mit Radartechnik zu tun hatte. Ich hab die Bedienungsmannschaften an den Geräten ausgebildet. Und ich bin wahrscheinlich der einzige, der die Technik damals ausführlich fotografiert und dokumentiert hat.“

Natürlich nur heimlich. Die Technik galt als potenziell kriegsentscheidend und war streng geheim. Parallel arbeiteten sowohl die Deutschen als auch die Engländer und Amerikaner daran. „Funkmesstechnik“ hieß das bei den Deutschen. Die heute geläufige Bezeichnung Radar ist die amerikanische Abkürzung für genau dasselbe und bedeutet übersetzt: Funkwellenbasierte Ortung und Abstandsmessung.

Im Zweiten Weltkrieg war Max Günter bei der Kriegsmarine und einer der ersten Experten für Radartechnik: Er hat die Bedienugsmannschaften an den Geräten ausgebildet. © Max Günter

Wäre er beim Fotografieren erwischt worden, hätte Max Günter automatisch unter Spionageverdacht gestanden. „Das hätte mich den Kopf kosten können“, war ihm damals schon bewusst. Die Negative der heimlich gemachten Aufnahmen hatte er im Urlaub zuhause in Bremen selbst entwickelt. Im Fotolabor im Geschäft seines Vaters. Und der hatte die Negative dann auch gut versteckt. „Abzüge davon hab ich erst nach dem Krieg gemacht“, erzählt Max Günter. „Das hab ich mich vorher dann doch nicht getraut.“ Erst sehr viel später hat er diese Aufnahmen veröffentlicht und zusammen mit seinen schriftlichen Notizen zu einem Buch verarbeitet: „Funkmesstechnik der Marine-Flak“.

Nach dem Krieg baute er das ausgebombte Elternhaus in Bremen wieder auf und führte später das Geschäft seines Vaters weiter. 37 Jahre lang hat er dabei gut verdient. „Aber ich hab mich doch nie um Rente gekümmert! Die Idee war: Irgendwann mal das Geschäft zu übergeben und dann von den Mieteinnahmen des Wohnhauses zu leben.“ Nur während der Lehrzeit und in seiner Zeit als Soldat sind Beiträge an die Rentenkasse gezahlt worden. Daraus resultiert jetzt seine Mini-Rente.

Vom Eigentum bleibt nur das Wohnrecht

Die Grundlage, von der er im Alter einmal leben wollte, ist längst weg. Max Günter erzählt: Das Haus in Bremen hatte er zuerst für 25 Jahre an eine Bank vermietet und dann verkauft. Den Erlös hat er damals größtenteils seinen Töchtern überlassen. Kurz nach seinem Vater starb auch Max Günters erste Frau. Daraufhin zog er nach Nordwohlde zu seiner Mutter. Nach deren Tod lebte er dort noch ein paar Jahre mit seiner zweiten Frau. Dann wurde das Haus verkauft und dafür ein Haus in Bassum gekauft. Auch das wurde dann wieder verkauft und dafür das Haus in Syke gekauft. Erstens – so erzählt er – jeweils mit Verlust und zweitens auf den Namen der Ehefrau – von der Max Günter inzwischen geschieden ist. Und damit war er sein Eigentum los. Lediglich sein Wohnrecht ist im Grundbuch verbrieft. Zum Glück für ihn, denn das Haus hat seine Ex inzwischen ebenfalls wieder verkauft.

Seit mittlerweile zwei Jahren ist Max Günter auf den Rollstuhl angewiesen. Auch das hätte er sich nie träumen lassen. „Ich war früher absolut sportlich. Ich hab nicht geraucht, nie getrunken“, sagt er und erzählt von über 100 Volkswanderungen und Langstreckenmärschen, an denen er teilgenommen hat. Die Medaillen dafür hat er immer noch in einem Zimmer an der Wand hängen.

Überhaupt hat Max Günter einen ausgeprägten Sammel-Tick. Wie bei einem kleinen Jungen leuchten da die Augen, wenn er davon erzählt. Modelleisenbahner war er, mit ‘ner eigenen großen Anlage. Die hat er inzwischen teilweise abgegeben und teilweise eingemottet. „Für die Ur-Enkel.“ Nur ein paar wenige Wagen in Spurgröße Null stehen noch im Schrank. Stücke, die er aus seiner eigenen Kindheit aufbewahrt hat. Über 800 Schiffsmodelle im Maßstab 1:1250 hat er mal gehabt. Die komplette Sammlung hat er erst vor kurzem dem Schifffahrstmuseum in Rostock gestiftet. Und ein Buch dazu geschrieben, wie man so etwas überhaupt am besten systematisch sammelt und worauf man dabei achten sollte.

Amtsprobleme lassen sich lösen

Max Günter ist sich bewusst: Mit 99 und nachlassender Beweglichkeit, noch dazu im Rollstuhl, ist das Sammeln kleiner Dinge, die unter Tische und in irgendwelche Ritzen fallen können, nicht unbedingt optimal. Aber er hat es nun mal in den Genen, und ganz lassen will er es auch einfach nicht. Also hat er was Neues angefangen: Jetzt sammelt er Ottifanten.

Sein kleines Problem mit der Erreichbarkeit des Sozialamts hat sich nach einer kurzen Rückfrage der Kreiszeitung übrigens auch klären lassen: „Normalerweise hat jeder Sachbearbeiter eine Vertretung“, erklärt Fachbereichsleiterin Heike Wilhelm. „Wir hatten allerdings vorübergehend einen Engpass durch Urlaub und Krankheit. Das darf ja aber nicht das Problem sein.“ Dass Max Günter nie einen Rückruf erhalten hat, hat einen ebenso einfachen wie einleuchtenden Grund: Er hat auf den Anrufbeantwortern nie eine Nachricht hinterlassen. „Und da er mit unterdrückter Rufnummer angerufen hatte, konnten wir ihn auch nie zurückrufen.“ Die Abrechnungsbögen, die Max Günter vermisst hat, hat er laut Heike Wilhelm inzwischen auch bekommen. „Die verschicken wir normalerweise nur, wenn sich was verändert hat“, sagt Heike Wilhelm. „Nicht aber, wenn die Zahlen gleich bleiben.“ Sein Sachbearbeiter habe inzwischen mit Max Günter gesprochen. Und beide Seiten bekräftigen: Problem erledigt.