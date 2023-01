Quereinsteigerin leitet Familienentlastenden Dienst

Von: Frank Jaursch

Silke Hamann, Leiterin des Familienentlastenden Dienstes (FED) der Lebenshilfe Syke. © -

Seit einem Jahr leitet Silke Hamann den Familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe Syke. Die 54-Jährige ist eine klassische Quereinsteigerin: Erst mit knapp 50 Jahren startete sie 2017 die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Zuvor war sie unter anderem Bürokauffrau und Leiterin einer Videothek.

Syke – „Mein Leben ist so’n bisschen andersrum verlaufen.“ Silke Hamann lächelt, als sie diesen Satz sagt. Ganz so unglücklich scheint sie mit der Entwicklung nicht zu sein. Mit fast 50 Jahren hat die Leesterin mit Syker Wurzeln im Jahr 2017 ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin begonnen, seit einem Jahr leitet sie jetzt bei der Lebenshilfe Syke den Familienentlastenden Dienst (FED).

„Ein toller Job. Und ein tolles Team mit Menschen, die ihren Job total lieben“, sagt die 54-Jährige voller Begeisterung. Für die rund zwei Dutzend FED-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter steht Tag für Tag das Wohl der Menschen im Mittelpunkt, die ihnen anvertraut werden. Menschen mit Behinderung im Alter zwischen drei und mehr als 60 Jahren, für deren Angehörige der FED für eine kleine Zeitinsel der Erholung sorgt.

Zu Beginn der Berufskarriere von Silke Hamann deutete noch nichts in diese Richtung: Ausbildung zur Bürokauffrau, in jungen Jahren bereits zweifache Mutter. Familiär war sie zu diesem Zeitpunkt bereits mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gekommen.

Menschen statt Videos

Mit Ende 20 absolvierte sie einen Schwesternhelferinnen-Lehrgang, arbeitete in einem Altenheim. Später übernahm sie die Leitung der Empire-Videothek an der B 6 – und entschloss sich zu einem Schritt, der ihr Leben entscheidend veränderte: 2011 begann sie einen Nebenjob im FED. Nach dem Motto: Menschen statt Videos.

Hell und freundlich: der FED-Aufenthaltsraum in der Erlenschule. © Frank Jaursch

„Ich hab mich hier superwohl gefühlt“, blickt Hamann zurück. Aus dem Nebenjob wurde mehr: 2014 kam die Quereinsteigerin endgültig zur Lebenshilfe. Die ermöglichte ihr ab 2017 die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin („Natürlich war ich die Älteste in der Klasse!“), während sie parallel weiterarbeitete. Eine Doppelbelastung, die sich lohnte: Ab April 2021 wurde sie die stellvertretende Leiterin des FED. Kein Dreivierteljahr später folgte der nächste Schritt in die Leitungsposition.

Ich bin zwar hier die Leiterin, aber der Obermaster bin ich ja nicht.

Eine veritable Karriere. „Naja“, schränkt Silke Hamann ein, „ich bin zwar hier die Leiterin, aber der Obermaster bin ich ja nicht.“ Sie wird nicht müde, das funktionierende Teamwork zu betonen: Gemeinsam meistern Krankenschwestern, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogin und eine Ärztin die Herausforderungen, die die Betreuung der zum Teil mehrfach schwerstbehinderten Gäste mit sich bringt. Das ist für Silke Hamann mittlerweile weniger Teil ihres Alltags – als Leiterin ist ihr Arbeitsplatz eher am Schreibtisch. Die Arbeit mit den Menschen „fehlt mir manchmal schon ein bisschen“, räumt sie ein – und schummelt sich immer mal wieder zu den Kollegen, um „mit anzupacken“.

Zum Teil kommen die oft jungen FED-Besucher aus der Lebenshilfe-Werkstatt, der benachbarten Erlenschule oder aus der Region rund um Syke. Doch einige der mehr als 200 „Kunden“ legen zum Teil weite Strecken zurück, um das FED-Angebot wahrzunehmen. Zum Teil über viele Jahre: „Einige Gäste sind damals als kleine Kinder zu uns gekommen – und sind jetzt erwachsen.“

Corona hat eine „richtige“ Betreuung lange unmöglich gemacht. Seit Kurzem dürfen wieder alle zwölf Übernachtungsplätze angeboten werden. Nicht jeder, der Anspruch auf Kostenübernahme des Lebenshilfe-Angebots hat, weiß auch davon. Silke Hamann steht für Beratungsgespräche zur Verfügung. „Jeder, der Bedarf hat, kann sich melden.“

Der Familienentlastende Dienst der Lebenshilfe Der Familienentlastende Dienst (FED) der Lebenshilfe Syke im Gebäude der Erlenschule (La-Chartre-S10) bietet Familien mit behinderten Angehörigen die Möglichkeit einer Auszeit: Auf dem Weg einer Ambulanten Betreuung oder einer Wochenendbetreuung soll den pflegenden Angehörigen die Zeit zum Kraftschöpfen gegeben werden – einige unbeschwerte Stunden oder Tage, während denen sich ausgebildetes Fachpersonal um die Menschen mit Behinderung kümmert. Der FED verfügt über sechs Schlafräume mit insgesamt zwölf Übernachtungsplätzen.

Für die FED-Einsätze ist in vielen Fällen eine Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich. Der FED bietet dazu eine Beratung unter 04242/959723 an.