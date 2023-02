Quartiersentwicklung im alten Dorfkern beschäftigt Barrier Ortsrat

Von: Michael Walter

Das Quartier um die Kirche beschäftigt den Barrier Ortsrat schon seit vielen Jahren. © Michael Walter

Ganz und gar nicht zufrieden ist der Barrier Ortsrat mit der Quartiersentwicklung im Ortskern. Das machte das Gremium am Montagabend gegenüber der Stadtverwaltung deutlich.

Barrien – Für den historischen Dorfkern links und rechts der Glockenstraße hatten Stadt und Politik schon vor mehreren Jahren ein Planverfahren angeschoben. Ziel: einen Bebauungsplan aufzustellen, um Steuerungsmöglichkeiten für zukünftige Entwicklungen zu haben. Die vorzeitige Bürgerbeteiligung dazu ist bereits gelaufen. Aktuell werden die eingegangenen Anregungen abgewogen und in den Entwurf eingearbeitet, erklärte Bauamtsleiter Pascal Heidhoff.

Die Verkehrssituation auf der Glockenstraße könnte dabei noch einmal zum Thema werden, deutete Heidhoff an. Und damit war sie es dann auch. Denn vor allem zu Schulbeginn und in der Mittagszeit gibt es dort massive Probleme.

Anlieger bringen Einbahnstraßenregelung ins Gespräch

Anlieger haben eine durchgehende Einbahnstraßenregelung für die Glockenstraße ins Gespräch gebracht. Die Verwaltung ist davon nur mäßig begeistert. „Bringen und Holen von Kindern führt auch an anderen Schulen immer wieder zu Problemen“, so Pascal Heidhoff. „Ich weiß nicht, ob da eine Einbahnstraße viel ändern würde.“

Stadt und Schulen müssten viel kräftiger „Werbung machen, dass die Kinder zum Parkplatz an der Wassermühle gebracht werden“, meinte Heino Haake (SPD). Schließlich sei der extra dafür vorgesehen, und dafür sei auch die Fußgängerampel an der Hachebrücke installiert worden.

„Wir haben an der Grundschule am Lindhof auch eine Regelung, wie es gemacht werden soll“, entgegnet Heidhoff. Dort sind feste Bring- und Abholzonen ausgewiesen und farblich markiert. „Das klappt aber auch eher nur bedingt.“ Diese Flächen sind regelmäßig zugeparkt.

Verkehrslärmgutachten könnte nötig werden

Der Ortsrat habe doch schon vor zwei Jahren ein Verkehrsgutachten für den Ortskern durchgesetzt, erinnerte Ralf Eggers (CDU). Pascal Heidhoff – damals noch nicht bei der Stadtverwaltung – war das neu. Er wusste lediglich von einem Verkehrslärmgutachten, das irgendwann einmal nötig werden könnte.

Ortsbürgermeister Christian Eilers (CDU) fasste die allgemeine Stimmung zusammen. „Uns ist von der Verwaltung immer gesagt worden: So lange wir nicht wissen, was im Ortskern gebaut wird, brauchen wir auch den Verkehr nicht zu planen.“ Privates Bauen könnten Stadt und Politik aber ohnehin nicht beeinflussen. Den Verkehr hingegen schon. „Wir sollten uns dann auch darauf konzentrieren.“

25000 Euro für Planungskosten ausgegeben

Manfred Nienaber (CDU) erinnerte: Über die Gestaltung des Ortskerns habe man schon 2017 gesprochen. Seitdem seien 25 000 Euro für Planungskosten ausgegeben worden. Aber am Zustand habe sich nichts geändert. „Es tut sich nichts! Der Zustand im Ortskern ist absolut mies! Will die Stadt denn jetzt noch etwas tun und die Eigentümer ansprechen, ob sie investieren wollen und welche Möglichkeiten es gibt? Oder will sie einfach nur einen B-Plan aufstellen und es dabei belassen?“

Bauamtsleiter Pascal Heidhoff: „Ob wir das leisten könnten, alle Eigentümer anzusprechen, kann ich an dieser Stelle nicht zusagen.“ Und Erster Stadtrat Thomas Kuchem ergänzte: Es gebe für private Bauvorhaben weder öffentliche Zuschüsse noch sonstige Fördermöglichkeiten. „Wir haben für Barrien kein städtebauliches Entwicklungskonzept.“