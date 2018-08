Pussack-Aus: Wie äußere Umstände einem gesunden Betrieb das Wasser abgraben können

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Wenn nur genug zusammenkommt, können äußere Umstände, die kaum etwas miteinander zu tun haben, einem wirtschaftlich kerngesunden Unternehmen das Wasser abgraben. Das ist die Erfahrung, die Busunternehmer Uwe Pussack machen musste. Wie Donnerstag berichtet, stellt er zum 31. Januar 2019 den Betrieb ein, weil er jetzt schon absehen kann, dass ihm in naher Zukunft die Geschäftsbasis wegbrechen wird.

Wie andere Unternehmen auch, leidet Pussack Reisen seit geraumer Zeit unter Fachkräftemangel. „Wir finden praktisch keine Busfahrer mehr“, sagt Uwe Pussack. Neun Linien- und vier Reisebusse betreibt er. „Das ist dieses Jahr schon einer weniger als letztes Jahr – weil wir nicht genügend Fahrer haben. Nächstes Jahr gehen zwei weitere in den Ruhestand. Derzeit haben wir keinen Ersatz dafür.“ Die Gleichung, die sich daraus ergibt, ist für den Kaufmann ganz einfach: „Keine Fahrer, keine Busse – und damit keine Einnahmen.“

Auf den ersten Blick nur wenig hat der steigende Verwaltungsaufwand damit zu tun. Unterm Strich bedeutet aber auch das zusätzliche Ausgaben ohne entsprechende Mehreinnahmen.

Pussack gibt ein Beispiel: „Bei Auslandsreisen müssen wir auf die Kilometer, die wir in anderen EU-Ländern fahren, Umsatzsteuer entrichten. Früher konnten wir das ganz einfach über unsere normale Steuererklärung machen. Heute müssen wir in jedem einzelnen Land eine Steuererklärung einreichen, und zwar in der jeweiligen Landessprache.“ Folge: Das Unternehmen muss heute acht verschiedene Steuerberater bezahlen.

Sondergenehmigungen und Nachweise fordern Geld und Zeit

Ähnlich bürokratisch verhält es sich bei den erforderlichen Mindestlohn- und Sozialversicherungsnachweisen im Ausland. „Die müssen wir vor jeder Fahrt für jedes Land, das wir durchfahren, einreichen. Für jede Reise einzeln, für jeden Fahrer und für jeden Termin. Das kostet Zeit, das kostet Geld und ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe“, sagt Pussack. „Und wenn wir dann kurzfristig einen anderen Fahrer in den Bus setzen müssen, weil der ursprünglich eingeplante krank geworden ist, kostet das Strafe, wenn wir kontrolliert werden.“

Dann sind an vielen Reisezielen Sondergenehmigungen erforderlich, damit die Busse überhaupt in die Innenstädte fahren dürfen. Auch die müssen vorab mit Zeit und Kennzeichen des Busses beantragt werden.

„Für diesen ganzen Mehraufwand müssen wir mittlerweile einen Mitarbeiter abstellen, der sich ausschließlich darum kümmert.“ Auch das bedeutet wieder: Mehr Ausgaben ohne mehr Einnahmen.

Aus dem Werksverkehr für Airbus flog Pussack raus

Mit all dem könnte das Unternehmen laut Uwe Pussack vielleicht noch umgehen, wenn nicht kurzfristig mehrere Großaufträge weggebrochen wären, die das Unternehmen seit Jahrzehnten hatte. „Das betrifft zum einen Fahrten, die wir im Auftrag für andere Reiseveranstalter durchgeführt haben“, erklärt Pussack.

„Zum anderen haben wir seit etwa 50 Jahren den Werksverkehr für Airbus und die Vorgängerunternehmen gemacht. Den hat Airbus jetzt komplett neu aufgestellt und wir als kleines Unternehmen sind da jetzt raus. Das sind Einnahmeverluste, die wir nicht kompensieren können“, so Pussack weiter.

Der Unternehmer betont: „Noch schreiben wir schwarze Zahlen. In Zukuft können wir das aber nicht mehr.“ Als sich diese Entwicklung abzeichnete, war sein Vater der erste, den Uwe Pussack darüber informierte. „Ich hab ihm die Zahlen gezeigt, und er hat gesagt: Da kannst du nur noch abschließen.“