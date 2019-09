200 Prozent Ökostrom in Syke

Syke - Von Luka Spahr. Gerade einmal 100 Jahre ist es her, da sah die Welt noch ganz anders aus in Syke. Es gab keine Mikrowellen, keine elektrischen Zahnbürsten, keine Handys und erst recht keine blitzschnellen E-Autos. Selbst wenn die Technik da gewesen wäre, es fehlte schlicht an einer flächendeckenden Stromversorgung.

Heute stehen in Syke die Zeichen auf Zukunft. Während bundesweit rund 38 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen kommen, sind es in Syke 200 Prozent. In der Stadt wird viel mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Es gibt einen Überschuss an Ökostrom. Das erklärt Dr. Stephan Tenge. Er ist Technikvorstand bei der Avacon und erwähnt diese Zahl nicht ohne Grund.

Sie ist derzeit der letzte Eintrag in der langen Geschichte der Energieversorgung in Syke – einer Geschichte, die jetzt im Haus des Energieversorgers hinter dem Syker Bahnhof nacherzählt werden soll. 100 Jahre Stromversorgung in der Region ist das Thema einer Ausstellung, welche die Avacon ab Donnerstag, 3. Oktober, in Syke zeigen will (wir berichteten). Und da der Versorger gleichzeitig sein 20-jähriges Bestehen feiert, wird es am Tag der deutschen Einheit gleich noch einen Tag der offenen Tür geben.

Was die Avacon mit der Region verbindet, macht Landrat Cord Bockhop in einem kurzen Satz deutlich: „Wir sind Avacon.“ Dann lacht der Politiker und gibt zu, dass das ein wenig übertrieben sei. Aber im Grunde sei da etwas Wahres dran. Die Avacon sei nicht zuletzt auch ein kommunales Unternehmen, weil der Landkreis Aktien-Anteile an der Firma besitze.

Mit Blick auf die jahrelange Zusammenarbeit ist Bockhop voll des Lobes: „Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass gegen kommunale Interessen gestimmt wurde.“ Diese Einigkeit zeigt sich auch in Form des „Kommunalen Dialogs“, einer Veranstaltung, die die Avacon regelmäßig plant, um mit den Politikern und Entscheidern vor Ort in Kontakt zu bleiben.

Es geht dabei um Themen wie Versorgungssicherheit, Verantwortung und natürlich Herausforderungen wie den Wandel der Branche. So müssten die Netze heute etwa nicht nur Energie an die Endverbraucher abgeben, sondern auch solche von diesen aufnehmen – Stichwort: Fotovoltaik.

Energie, die dringend benötigt wird. Etwa für E-Autos. Diese sollen in Zukunft auch die alte Fahrzeug-Flotte des Unternehmens ersetzen. Daher würden derzeit die Auszubildenden des Betriebs rund 20 Ladesäulen am Unternehmensstandort Am Winkelfelde 1 installieren, heißt es. Tenge betont: „Das ist hier eine Vorreiter-Region für uns.“ Was das, vor allem auch im historischen Kontext, bedeutet, können Interessierte am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr selbst in der Ausstellung erkunden. Anschließend ist diese noch drei Monate lang für Schulklassen und Gruppen zu besichtigen.