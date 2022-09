Projektwoche: An Syker Grundschule werden Kinder zu Zirkusartisten

Von: Frank Jaursch

Auf dem Freigelände neben dem Zelt üben die Seiltänzer ihre Nummer ein. Der Lilienthaler Zirkus ist mit einem veritablen Wagenpark nach Syke gekommen und hat seine Zelte auf der Wiese hinter der Schulturnhalle aufgeschlagen. © Jaursch, Frank

Das große Zelt ist nur schwer zu übersehen: Der Zirkus ist in der Stadt! Das Besondere sind die Stars in der Manege: Eine Woche lang trainieren Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Lindhof am Drahtseil und am Trapez, mit Hunden, Lamas und Ziegen für ihren großen Auftritt.

Syke – Die Aufmerksamkeit unter den Ziegen ist ebenso überschaubar wie die ihrer jungen Führer. Immer mal wieder reißt sich eines der Tiere los und muss im kleinen runden Zelt eingefangen werden. Irgendwann wird es Janosch Thiel zu bunt: „Ihr wollt eure Eltern doch bestimmt stolz machen, oder?“, fragt der Ziegendressur-Lehrer seine Schützlinge. Oder wollt ihr sie enttäuschen?“ Das hat gesessen. Betretenes Schweigen von der Schülergruppe. Etwas Disziplin gehört einfach dazu, wenn man in nur drei Tagen eine Ziegendressur auf die Beine stellen will. Vor allem, wenn es Grundschülerbeine sind.

Eine Woche lang steht in der Grundschule Am Lindhof alles im Zeichen eines lang ersehnten Zirkusprojektes: Auf der Wiese hinter der Schulturnhalle steht ein prächtiges Zirkuszelt, flankiert von weiteren Zelten, einer Reihe historisch anmutender Zugmaschinen und rund einem Dutzend bunt bemalter Wagen.

Neun Stationen von Clownerie bis zum Seiltanz

Zum ersten Mal gastiert der Zirkus Eldorado – eigentlich in Lilienthal (Landkreis Osterholz) beheimatet – bei der Syker Grundschule. Was er dort aufgefahren hat, ist durchaus beeindruckend. Für die Projektwoche bringen die Besucher alles mit: prächtige Kostüme und jede Menge Requisiten, fast ein Dutzend Artisten, Tiere (Lamas, Ziegen, Hunde und Pferde) – und ein komplettes Programm. Das bringen sie jetzt an vier Tagen den Grundschülern näher. Für alle Schülerinnen und Schüler stehen täglich zwei Schulstunden „Zirkus“ auf dem Stundenplan. Am Montag haben sich alle für eine von neun Stationen entschieden – von der Clownerie bis zum Voltigieren, von der Hundedressur bis zum Seiltanz.

Am Rand des Areals üben die künftigen Clowns ihre „August, der Zahnarzt“-Nummer. Die Bodenturn-Gruppe macht sich unterdessen auf den Weg in Richtung Turnhalle. „Muckis aufpumpen!“, ruft Zirkusartist Jo Thiel grinsend, „und cool laufen!“ Johlend und in Bodybuilder-Pose laufen „seine“ Kids hinter ihm her.

Nebenan, im großen Zelt, geht es nur ein bisschen leiser zu. Parallel üben die Lassoschwinger, die Luftakrobaten und die Hundedresseure. Die „Zirkuslehrer“ loben viel, haben ihre Gruppen größtenteils souverän im Griff. „Wir behandeln sie wie unsere Geschwister“, beschreibt es Rinaldo Thiel. Er muss es wissen: Er ist eines von insgesamt elf Geschwistern der traditionsreichen Zirkusfamilie. Seit 20 Jahren haben sie sich auf Schulen spezialisiert.

Teilnahme ist für Schüler kostenlos

Für die Syker Kinder ist die Teilnahme an dem Projekt kostenlos – nicht zuletzt dank der findigen Schulleitung. Rektorin Tina Lehmann und ihr Stellvertreter Marcel Hakkel haben erreicht, dass die Kosten durch das Förderprogramm „Startklar in die Zukunft“ übernommen werden. „Normalerweise kostet so ein Projekt 20 Euro für jedes teilnehmende Kind“, so Lehmann.

Die Lehrkräfte haben unterdessen Zeit, die Kinder ihrer Klassen einmal in einer ganz anderen Atmosphäre kennenzulernen. Während der Zirkustage entsteht in den Gruppen ein Wir-Gefühl, gepaart mit Spaß und Ehrgeiz. Für die Kids geht es darum, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auszuschöpfen – und auch darum, die eigene Scheu zu überwinden.

Wie beim Umgang mit den Lamas, die auch schon mal etwas ungnädig werden können, wenn es nicht so läuft. Ganz im Gegensatz übrigens zu Artistin Anita Thiel, die mit einer Engelsgeduld den Ablauf der Lama-Nummer wieder und wieder mit „ihren“ Kindern durchgeht.

Großer Auftritt am Freitag und Samstag

Am Ende jeder Zirkuswoche steht als Abschluss und Höhepunkt der große Auftritt vor der eigenen Familie. Weil die Grundschule Am Lindhof zu groß für eine Vorstellung ist, wird das Programm gleich dreimal gezeigt. Am Freitag steht vormittags die Generalprobe für alle drei Gruppen auf dem Programm. Nachmittags um 14.30 und 17.30 Uhr läuft dann die große Show, am Samstagvormittag ab 10 Uhr noch ein drittes Mal. Die Gäste zahlen übrigens Eintrittspreise zwischen fünf und sieben Euro.

Für die Syker Kinder hat Rinaldo Thiel ein großes Kompliment parat: „Die machen sich super“, erklärt er. „Wenn die Lust haben, schaffen sie alles.“

Ein Zelt, drei Gruppen: Der Zirkus Eldorado ist zurzeit zu Gast bei der Grundschule Am Lindhof. Bis zum Wochenende bringen die elf Artisten den Schülern allerlei Kunststücke bei. Drei der neun Acts trainieren gemeinsam im großen Zelt: Links die Gruppe der Lassoschwinger, in der Mitte die Luftakrobaten, rechts die Hundedressur. © Frank Jaursch