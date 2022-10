Von ÖPNV bis zu Hygieneartikeln an den Schulen

Jugend entscheidet: Mehr als 100 Teilnehmer bildeten im Theater das Plenum für eine simulierte Ratssitzung. Hier: Zwei Antragsteller auf der Bühne, dazu Bürgermeisterin Suse Laue nebst Unterstützung. © Horst Meyer

Syke – Politikverdrossenheit unter Jugendlichen scheint in Syke ein Fremdwort zu sein. Mehr als 100 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, Schüler aller relevanten Syker Schulen, beteiligten sich am Freitag an einer simulierten Ratssitzung unter Leitung von Bürgermeisterin Suse Laue. Initiator: einmal mehr Sykes Jugendpfleger Abdelhafid Catruat.

Für ein kommunales Beteiligungsprojekt von Jugendlichen holte er die Hertie-Stiftung als Finanzier mit dem Projekt „Jugend entscheidet“ sowie den Verein „Politik zum Anfassen“ ins Boot. Beide haben sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche für Kommunalpolitik zu begeistern.

Die Hertie-Stiftung unterstützt in diesem Jahr bundesweit 25 derartige Projekte. Aus Niedersachsen sind neben Syke noch Springe und Göttingen dabei.

Auf Catruats Aufruf in den Schulen hatten sich zunächst etwa 60 Jugendliche angemeldet. Donnerstag, beim Vorbereitungstreffen, bildete die mittlerweile auf mehr als 100 Teilnehmer angewachsene Projektgruppe Fraktionen und Gruppen, die Anträge für die Tagesordnung der geplanten Ratssitzung erarbeiteten. Mit dabei auch einige „echte“ Ratsmitglieder, die „unterstützend, aber nicht belehrend“ Tipps für Verfahrensfragen beisteuerten.

Wie bei den Alten wurde dann alles in Papierform gebracht, mit einer markanten Aussage als Antrag formuliert und am Freitag im Plenum vorgetragen.

Insgesamt acht Anträge standen auf der Tagesordnung, die im gesteckten Zeitrahmen von 90 Minuten auch tatsächlich abgearbeitet wurden. Bürgermeisterin Suse Laue führte professionell durch die Tagesordnung. Die Gruppen im Plenum nannten sich „Die Schulpartei“, „Die Profis“, „Gruppe Perry“ und „Die Bratkartoffeln“. Je zwei Mitglieder der Gruppe stellten den Antrag auf der Bühne am Mikrofon vor. Auch bei der anschließenden Diskussion, die diszipliniert mit Rednerliste erfolgte, nutzten die Redner selbstbewusst das Mikrofon. Jede Gruppe steuerte zwei Anträge bei, die im Gegensatz zu den Alten, auch von den anderen Gruppen mit Beifall bedacht und fast nur positiv beleuchtet wurden. Allein der Antrag auf Einrichtung eines Freizeitparks mit Achterbahn, Autoscooter und weiteren größeren Angeboten ging mit einer Zweidrittel-Mehrheit unter. Damit machten die Jugendlichen aber auch deutlich, dass sie keine abgehobenen Wünsche für Syke haben.

Die weiteren Anträge beschäftigten sich mit Leih-E-Scootern, Förderung vorhandener Sportanlagen, Sanierung und Verbesserung der Ausstattung von Schulen, Gestaltung der Innenstadt, Bereitstellung von Hygieneartikeln und Wasserspendern in den Schulen sowie der Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Dabei wurde in den Diskussionsbeiträgen durchaus zwischen Vorhaben unterschieden, die Syke selbst umsetzen kann und wo eine Initialzündung bei Dritten erforderlich ist. Diese Anträge fanden jeweils große Mehrheiten. Suse Laue sagte zu, diese Ergebnisse demnächst auch im Stadtrat zur Diskussion zu stellen.

Wenigstens ein Projekt sollte nach den Regeln von „Jugend entscheidet“ dann auch tatsächlich umgesetzt werden, merkte Projektmanagerin Laila Kühle im Gespräch mit der Kreiszeitung an. Sie zeigte sich auch begeistert über die Begleitung aktiver Politiker sowie den Einsatz der Bürgermeisterin. „Das ist nicht in jeder Kommune so.“

Abdelhafid Catruat will die Dynamik am Laufen halten, die dieses Projekt auszeichnete. „Die Gruppen treffen sich in nächster Zeit wieder und werden genau im Auge behalten, was aus ihren Anregungen wird.“

Peter Jahnke wies im Gespräch mit der Kreiszeitung auf den SPD-Antrag zur Bildung eines Jugendparlaments hin, der nach seinen Worten derzeit im Stadtrat schlummert. Vielleicht sei dies ja der Einstieg in eine erfolgreiche Umsetzung.

