Programm für das Festival Jazz Folk Bike in Syke steht

Von: Michael Walter

Boureima „Vieux“ Farka Touré steht beim Festival Jazz, Folk & Bike gleich zweimal im Mittelpunkt: Einmal in einem Dokumentarfilm, mit dem die Veranstalter das Festival bewerben, und ein zweites Mal bei einem Konzert. © Kiss Diouara

Seit 20 Jahren organisiert der Verein Jazz Folk Klassik das Jazz-Folk-Bike-Festival in Syke. Das hat sich zwar über die Jahre verändert, aber manches ist dann doch geblieben.

Syke – Ein runder Geburtstag ist immer mal Grund und Anlass, ein bisschen zurückzublicken und vielleicht ein paar Weichen neu zu stellen. Das gilt im Privaten ebenso wie für den Syker Konzertverein Jazz Folk Klassik. Oder genauer: für das Festival Jazz Folk Bike, das der Verein seit 20 Jahren organisiert.

„Wobei es in diesen 20 Jahren keine 20 Festivals gegeben hat“, wie Vorsitzender Gerd Harthus betont. Wie bei so vielen anderen auch: Corona war schuld. Der Verein hat die Zeit der Zwangspausen genutzt, sich neu aufzustellen: Mit Hartmut Nagel und Jan Fritz gibt es zwei neue Köpfe im Vorstand, die sich seit Jahrzehnten in der Szene bewegen und reichlich Erfahrung mitbringen. Jan Fritz sogar professionell, als Inhaber einer Künstler- und Werbeagentur für die Musikbranche mit dem Schwerpunkt im Jazz. Von ihm und seinen Kontakten verspricht sich JFK eine größere Strahlkraft. Über die Grenzen der Region hinaus und bis ins Ausland.

Jazz-Folk-Bike-Festival in Syke: Frisches Blut für frische Ideen

„Wir sind sehr froh über die Verstärkung“, sagt Gerd Harthus. „Das bringt frisches Blut und frische Ideen in die Arbeit.“ Wenn am ersten Juni-Wochenende Jazz Folk Bike 2023 beginnt, dürfte davon schon einiges zu sehen und zu merken sein.

Die Eckdaten des Festivals sind schnell aufgezählt: Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, zwei Doppelkonzerte, ein Einzelkonzert, und drei Spielorte: Vorwerk, Kreissparkasse und Kreismuseum.

„Früher hatten wir mehr Spielorte“, gibt Gerd Harthus zu. Das ursprüngliche Konzept hatte einmal vorgesehen: Konzerte an vielen verschiedenen Orten übers ganze Stadtgebiet verteilt, die so getaktet waren, dass die Zuschauer bequem mit dem Rad vom einen zum anderen fahren können – daher der Name. Von dieser Ur-Idee ist heute nicht mehr viel übrig.

Afrika im Fokus beim Festival Jazz Folk Bike 2023

„Dass wir das reduziert haben, hat wirtschaftliche Gründe“, sagt Gerd Harthus und spricht beispielsweise von hohen Technik-Kosten. „Wir müssen sehen, dass wir mit einer Technik möglichst zwei Konzerte bespielen können“, erklärt er. Und nicht nur die Ausgaben seien ein Aspekt, den es zu beachten gilt, sondern eben auch die Einnahmen: „Am Hohen Berg oder in der Wolfsschlucht könnten wir keinen Eintritt nehmen.“ Somit konzentriert sich Jazz Folk Bike in diesem Jahr also auf fünf Konzerte an drei Orten.

Zum Auftakt steht dabei Afrika im Fokus. Beim Doppelkonzert am Samstag, 3. Juni, im Garten des Vorwerks spielt zunächst um 16 Uhr das Trio JMO. Das Kürzel steht für die Vornamen der Besetzung: Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho und Omri Hason. Die Instrumentierung mit Bassklarinette, Kora (Definition laut Wikipedia: „Eine mit beiden Händen gezupfte westafrikanische Stegharfe“) und Percussion bildet eine originelle Kombination für sehr eingängige und gut hörbare Musik, die sich nicht in gängige „Schubladen“ einordnen lässt.

Samstag, 3. Juni:

16 Uhr: Trio JMO, Garten des Syker Vorwerks

Trio JMO, Garten des Syker Vorwerks 18.30 Uhr: Boureima „Vieux“ Farka Touré, Garten des Syker Vorwerks

Boureima „Vieux“ Farka Touré, Garten des Syker Vorwerks Sonntag, 4. Juni:

15 Uhr: Maik Krahl Quartett, Konzertsaal der Kreissparkasse

Maik Krahl Quartett, Konzertsaal der Kreissparkasse 18 Uhr: Dimitri Monstein Ensemble, Konzertsaal der Kreissparkasse

Dimitri Monstein Ensemble, Konzertsaal der Kreissparkasse 20 Uhr: Chapeau Manouche, Diele des Kreismuseums

Den zweiten Teil dieses Doppelkonzerts bestreitet um 18.30 Uhr Boureima „Vieux“ Farka Touré, Sänger und Gitarrist aus Mali. Er kombiniert traditionelle afrikanische Melodik mit einem harmonischen Unterbau aus amerikanisch-europäischem Pop zu etwas Eigenem. Hartmut Nagel beschreibt Tourés Musik als „sehr melodiösen Gitarrensound“ in der Besetzung eines klassischen Rock-Trios mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und genau wie JMO gut hörbar.

Jazz Folk Bike: Konzerte in der Sparkasse, im Kreismuseum und im Syker Vorwerk

Gewissermaßen als Vorgeschmack darauf – und als Werbung dafür – lädt der Verein für Dienstag, 9. Mai, ins Hansa Kino ein: Dort läuft um 19.30 Uhr ein Dokumentarfilm über Vieux Farka Touré.

Sonntag, 4. Juni, stehen drei Gigs auf dem Programm. Zunächst wieder ein Doppelkonzert, diesmal im Saal der Kreissparkasse. Um 15 Uhr spielt das Maik Krahl Quartett in der Besetzung Trompete, Bass, Schlagzeug und Klavier. Und um 18 Uhr tritt das Dimitri Monstein Ensemble auf. Der Schweizer Schlagzeuger Dimitri Monstein verbindet eine jazzige Rhythmusgruppe mit einer Kombination aus Celli und Geige.

Das Abschlusskonzert gibt Chapeau Manouche um 20 Uhr auf der Diele im Kreismuseum. Mit „String-Swing“ im Stil von Django Reinhard.

Obwohl die Karten erst ab März in den Vorverkauf kommen, kann Gerd Harthus schon etwas zu den Preisen sagen: „Die Festival-Karte kostet 60 Euro. Sie gilt für alle fünf Konzerte plus Film. Die Doppelkonzerte allein kosten jeweils 30 Euro und der Film alleine fünf Euro.“

Infos: www.jazzfolkbike.de