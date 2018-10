Syke hat Probleme mit dem Geldausgeben

Haushaltsberatung: Stadt fehlt Personal

Syke - Von Michael Walter. Die Bahnhofstraße könnte weit eher saniert werden, als die bisherige Planung vorsieht. Das deutete Bauamtsleiter Hein Sievers am Mittwochabend auf der gemeinsamen Sitzung der Ortsräte Syke und Steimke an, die in Wessels Hotel die politische Beratung des Haushaltsentwurfs für 2019 eröffnete.