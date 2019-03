Problem Plastik

Syke - Von Michael Walter. Kunststoffmüll ist ein komplexes Thema. Das merkten die gut 50 Besucher des Vortrags von Matthias Kühnling am Dienstagabend in der voll besetzten Stadtbibliothek. Mehr als drei Stunden dozierte der Pressesprecher des Abfallentsorgers AWG aus Bassum darüber, und hatte dennoch viele Aspekte lediglich streifen können. Gemeinsame Gastgeber waren die Volkshochschule und die Bibliothek.

„Das wird jetzt durchaus 'ne Diplomarbeit. Na, mindestens 'n Bachelor“, hatte Kühnling zur Begrüßung noch gewitzelt. Aber so übertrieben war das gar nicht. Was es seinem Publikum da an Grundwissen, Fakten und Zusammenhängen vermittelte, war in dieser Fülle und Kompaktheit schon fast erschlagend.

Die Geschichte des Kunststoffs beginnt streng genommen in der Antike mit der künstlichen Herstellung von Glas aus Quarzsand. Glas kann allerdings auch naürlichen – etwa vulkanischen – Ursprungs sein. Versteht man Kunststoff allerdings als etwas, das eben gerade nicht natürlichen Ursprungs sein kann, beginnt dieses Kapitel erst 1839: Da entdeckte ein Tüftler namens Charles Goodyear, wie man Naturkautschuk durch Vulkanisation in elastisches Gummi umwandeln kann. 1869 wurde dann das Celuloid erfunden, das Material für Filmstreifen, und 1907 Bakelit, das erste Plastik im heutigen Sinn. Fast alle anderen bedeutenden Kunststoffe sind Entwicklungen der 1930er Jahre. Polyester, Plexiglas, PVC,..

Schon an dieser Stelle in Kühnlings Vortrag wurde das Grundproblem deutlich: Es gibt -zig verschiedene Kunststoffe mit -zig verschiedenen Eigenschaften. Und deshalb lassen sie sich zusammen praktisch nicht recyceln, sondern müssen getrennt verwertet werden.

Ihr größter Vorteil: Kunststoffe sind billig in der Herstellung und vielfältig einsetzbar. Deshalb gibt es ja auch so viel davon, und deshalb wird es immer mehr. „Um 1950 wurden weltweit etwa 1,7 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Heute sind es jährlich etwa 348 Millionen Tonnen“, gab Kühnling seinen Zuhörern zwei Zahlen zum Vergleich. Schätzungen zufolge seien gegenwärtig fünf bis acht Milliarden Tonnen weltweit im Umlauf.

„Das Problem ist ihre Langlebigkeit“, so Kühnling. „Kunststoffe sind nicht komplett biologisch abbaubar. Sie sind auch kaum mineralisierbar. Die vergehen also nicht.“ Eine in die Gegend geworfene Einkaufstüte aus Papier brauch laut Kühnling vier bis sechs Wochen, dann ist sie verschwunden. Eine aus Plastik dagegen erst nach zehn bis zwölf Jahren. Ein Joghurtbecher ist erst nach 50 Jahren vergangen, eine PET-Flasche aktuellen Schätzungen zufolge erst nach 450 Jahren und eine Angelschnur sogar erst nach 600 Jahren. „Wenn in dem Bereich nichts passiert, begleitet uns unser Abfall bis in die zehnte Generation.“

Nur etwa fünf Prozent des weltweiten Plastikmülls kommt aus Europa und Nordamerika. Der große Rest stammt vor allem aus Ostasien. China, Indien und Indonesien liegen da ganz vorn.

Dem Grundsätzlichen folgte ein Exkurs in die Kreislaufwirtschaft. Kühnlings Fazit: Je vielfältiger und verschmutzter Kunststoffe sind, desto schwerer sind sie zu recyceln. Auch was Sortieranlagen können und was nicht, sprach Kühnling an. Unterschiedliche Sorten Plastik separieren? – Technisch überhaupt kein Problem. Fremdstoffe aussortieren? – Auch nicht. Aber den hochgeklappten Deckel vom Joghurtbecher abtrennen können diese Anlagen nicht. Wenn das der Mensch vorher nicht gemacht hat, wandert dieser Joghurtbecher also am Ende in die thermische Verwertung – sprich: Verbrennung – selbst wenn er sonst vielleicht sogar recycelbar gewesen wäre.

„Für Haushaltsverpackungen würde eine einzige Sorte Kunststoff völlig ausreichen“, glaubt Kühnling. „Wenn wir das hätten, wären wir bei der Entsorgung schon einen ganzen Schritt weiter.“

Wie viel Kunststoff tatsächlich recycelt wird, ist umstritten. Kühnling kennt Quellen, die von knapp 40 Prozent sprechen und andere, die von nicht mehr als lediglich fünf Prozent ausgehen. Die Wahrheit, so seine Folgerung, wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Müllvermeidung ist für ihn ohne jedes Wenn und Aber der wohl wichtigste erste Schritt auf dem Weg zu weniger Plastikmüll in der Umwelt.

Von dem gerade vom EU-Parlament beschlossenen Verbot von Einwegplastik hält Kühnling dennoch nicht viel. Denn es zielt vor allem in Richtung Plastikbesteck, Plastikgeschirr, Trinkhalme und dergleichen. „Das wird uns richtig voranbringen“, kommentierte Kühnling das sarkastisch. „Pro Jahr macht das vielleicht 100 000 Tonnen aus. Sie erinnern sich noch? 348 Millionen Tonnen?“