Vom Süßkartoffel-Experiment zum Geschäftsmodell

Von: Michael Walter

Carsten Wintes Süßkartoffelroder im Einsatz. Den gibt es so nicht zu kaufen. Winte hat vieles in Eigenarbeit konstruiert und umgebaut. © Michael Walter

Carsten Winte hat herausgefunden, wie man Süßkartoffeln anbauen und lagern kann. Denn eigentlich wachsen sie in unserem Klima gar nicht.

Syke – Carsten Winte strahlt mit der Herbstsonne am blauen Himmel um die Wette: Zusammen mit seinen Leuten fährt er gerade die Ernte von seinem Süßkartoffel-Feld ein. Dass er dabei so strahlt, hat seinen Grund: Es hätte gar nicht besser laufen können. „Alles super“, sagt er. „Ertrag, Größe und Qualität.“

2017 hatte er angefangen, auf dem elterlichen Hof in Falldorf mit Süßkartoffeln zu experimentieren. Im Rahmen seines Studiums – Agrar- und Lebensmittelwirtschaft in Osnabrück – forschte er über Zucht- und Anbau und schrieb seine Masterarbeit darüber. Denn was viele nicht wissen: Süßkartoffeln haben mit „richtigen“ Kartoffeln nur den Namen gemein, sind aber eine völlig andere Pflanzen-Art. Und zwar eine, die in unserem Klima eigentlich gar nicht wächst und schon gar nicht lagerfähig ist. Carsten Winte hat herausgefunden, wie man sie trotzdem anbauen und lagern kann.

Für die Sortier-Arbeit sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut unersetzbar. © Walter, Michael

Voriges Jahr hat er dann zum ersten Mal das experimentelle Stadium verlassen, ein größeres Feld bepflanzt (wir berichteten) und damit eine Größenordnung erreicht, ab der man langsam mal ans Geldverdienen denken konnte. Jetzt hat er gerade seine zweite gewerbliche Ernte eingefahren.

Dass fast alles genau so aussieht wie bei einer ganz normalen Kartoffelernte, ist die eigentliche Leistung dahinter. Denn eigentlich ist das gar nicht möglich. Süßkartoffeln sind viel empfindlicher als „richtige“ Kartoffeln, und ein normaler Kartoffelroder würde die Knollen schlicht vernichten. Bliebe nur die Ernte von Hand.

Selber einen Süßkartoffelroder konstruiert

Winte kann sich noch gut an den ersten größeren Versuchsanbau erinnern: Sieben Tonnen Süßkartoffeln haben er und seine Helfer da von Hand aus dem Boden geklaubt. Da weiß man hinterher, was man den ganzen Tag getan hat. Carsten Winte hat daraufhin selber einen Süßkartoffelroder konstruiert. Und dass der so reibungslos funktioniert, war mit ein Grund, weshalb Winte bei der Ernte jetzt so strahlte.

Vorneweg schiebt der Trecker einen Maschinenaufsatz, der eigentlich aus der Karottenernte kommt. Dabei putzen rotierende Gummilippen das Grünzeug vom Acker. Hinter dem Trecker ist dann der eigentliche Roder. Den hat Winte so gebaut, dass möglichst keine beweglichen Teile direkt mit den Knollen in Berührung kommen. Oben auf dem Sortierer klauben dann Arbeiter die Knollen aus dem mitaufgenommenen Boden. Die Erde fällt zurück auf den Acker, die Süßkartoffeln wandern auf dem Fließband in die Erntekiste.

Mit dem Ergebnis der Ernte ist Carsten Winte zufrieden. „Ertrag, Größe und Qualität sind super!“ © Walter, Michael

Auch da war ein bisschen Denksport gefordert. Wir erinnern uns: Süßkartoffeln sind empfindlich. Ein Plumps vom Fließband in die Kiste würde sie beschädigen. Also hat Carsten Winte diese Erntekiste beweglich konstruiert. Vorne am Trecker kann der Fahrer auf dem Bildschirm sehen, wie voll die Kiste ist. Ist sie leer, stellt er sie schräg. Die Knollen rollen dann sanft hinein und stapeln sich quasi von selbst. Füllt sich die Kiste, stellt der Fahrer sie steiler, und die Knollen verteilen sich anders.

„Und das kostet mehr Strom, als die Süßkartoffeln Gas kosten“

Die geernteten Süßkartoffeln fährt Carsten Winte auf den elterlichen Hof in Falldorf, wo sie gelagert werden. Müssen „richtige“ Kartoffeln kühl gelagert werden, brauchen Süßkartoffeln Wärme. „Erst bei 30 Grad wird die Schale fest“, weiß der Experte. Eine Vorstellung, die angesichts der aktuellen Energiepreise im ersten Moment haarsträubend ist. „Aber das ist gar nicht so schlimm“, hat Carsten Winte inzwischen herausgefunden. „Tatsächlich sind Süßkartoffeln weniger energieintensiv als normale Kartoffeln. Normale Kartoffeln müssen ab dem Frühjahr gekühlt werden. Und das kostet mehr Strom, als die Süßkartoffeln Gas kosten.“

Die Erntekiste hinten auf dem Roder ist schwenkbar. Damit die Knollen nicht so tief fallen und dabei beschädigt werden. Vorne auf dem Trecker kann der Fahrer am Bildschirm sehen, wie voll die Kiste ist, und entsprechend den Winkel verstellen. © Walter, Michael

Die Süßkartoffel ist eine tropische Pflanze. Von den vielen Arten, die es gibt, können die meisten nicht in unserem gemäßigten Klima überleben. „Von den Arten, die es können, schmecken im Prinzip drei“, weiß Carsten Winte. Zwei davon hat er angebaut: Eine ist kleiner, aber relativ robust, die andere größer, aber empfindlicher. „Geschmacklich haben wir keine Unterschiede zwischen beiden feststellen können.“ Um die 50 Tonnen haben Winte und sein Team davon insgesamt aus der Erde geholt. Ein Teil davon geht jetzt in den Handel, der andere Teil in den Eigenverkauf.

Anders als bei „richtigen“ Kartoffeln kommen bei der neuen Aussaat nicht die Knollen in die Erde, sondern Jungpflanzen als Setzlinge. Bisher muss Carsten Winte die noch importieren. Sein Ziel ist, die in absehbarer Zeit selber zu züchten. Und er hätte für die Aussaat gerne eine Setzmaschine. Denn auch so etwas gibt es bislang nicht. Noch nicht, müsste es vermutlich heißen. Carsten Winte grinst. „Wir arbeiten daran.“