„Preview“ im Goldhort-Museum

Das Goldhort-Museum in der Architekten-Zeichnung. Das Berliner Architekturbüro Freitag Hartmann hat den Bau entworfen.

Syke – Zum ersten Mal öffnet am Sonntag der Neubau am Kreismuseum seine Pforten: Das Forum Gesseler Goldhort ist von 11 bis 17 Uhr für ein „Preview“ geöffnet. Die Besucher des Kreismuseums haben dann die einmalige Gelegenheit, bereits vor der offiziellen Eröffnung die besondere Architektur des Ausstellungsgeschosses zu erleben.

Über dem jetzt noch leeren Raum erhebt sich eine zwölf Meter hohe Decke, die sich in ein großes Oberlicht öffnet. Die Wände erstrahlen durch eine Lichtshow von Philip Göttert im bronzezeitlichen Glanz. Im Altbau zeigt eine Powerpoint-Präsentation, wie die zukünftige Ausstellung im Forum konzipiert ist.

„Dieses besondere Erlebnis ist nur am Sonntag möglich, da bereits in der darauffolgenden Woche mit dem Einbau der Ausstellung begonnen wird“, heißt es in der Einladung des Museums.

Im neuen Museumsteil werden ab dem 27. Juni der Gesseler Goldhort und andere Funde dokumentiert, die im Gebiet des Landkreises während der Bauarbeiten an der NEL-Pipeline gemacht worden sind.

Der Zugang zum neuen Museumsteil erfolgt wegen der noch nicht angeschlossenen Außenarbeiten an diesem Tag ausschließlich über den bisherigen Museums-Haupteingang. Auch die Barrierefreiheit ist noch nicht gegeben. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.