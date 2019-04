Preview-Führungen sollen Neugier auf Goldhort-Museum wecken

Sie arbeiten am „Tor“ zu einer längst vergangenen Welt: Kreismuseums-Direktor Dr. Ralf Vogeding und die neue Volontärin Nele Miethig erörtern Pläne und Konzepte, von denen die Besucher des künftigen Goldhort-Museums am Kreismuseum profitieren sollen. Noch vor der Eröffnung in gut einem Jahr sollen sie einen Blick auf das Projekt werfen können – bei sogenannten Preview-Führungen.

Syke – Nele Miethig ist Archäologin – und wäre beim Fund des Goldhorts in Syke-Gessel sicher gerne dabei gewesen. Doch die Aufgabe, die sie jetzt als Volontärin im Kreismuseum erfüllt, ist genauso spannend. Gemeinsam mit Kreismuseums-Direktor Dr. Ralf Vogeding erarbeitet sie Vorschläge und Konzepte, von denen künftig die Besucher des neuen Goldhort-Museums profitieren sollen.

Das soll in etwa einem Jahr eröffnet werden. Doch schon vorher dürfen Interessierte einen Blick in den imposanten Bau vis-à-vis des Syker Freibads werfen. Sogenannte Preview-Führungen machen es möglich. Nicht ausgeschlossen, dass solche Führungen mit einem Vortrag verbunden werden – womöglich über die Bronzezeit, in der besagter Goldhort einst vergraben worden war.

In jedem Fall soll die Außenbepflanzung an diese Zeit erinnern: Haselnusssträucher sollen an der Grenze zum Freibad gesetzt werden. Denn deren Früchte dienten den Menschen damals nicht nur als Nahrung. „Daraus haben sie auch Pfeile und Bogen hergestellt“, weiß die 37-jährige Volontärin zu berichten.

Spannendes Alltagsleben

Warum hatte sie sich – wie zehn andere Interessierte auch – um das zweijährige Volontariat im Kreismuseum beworben? „Es ist sehr spannend, das Alltagsleben von damals zu zeigen und anfassbar zu machen“, antwortet die Archäologin, die in Marburg, Berlin und Rom studiert hat und danach zweieinhalb Jahre lang im Deutschen Archäologischen Institut in Madrid arbeitete.

Danach wirkte sie als Museumspädagogin in Berlin und Hamburg – und führte Interessierte beispielsweise durch ein ehemaliges Zwangsarbeiter-Lager in Berlin. „Sie kennt sich auch in der neueren Geschichte aus“, so Dr. Ralf Vogeding – und blickt zurück auf die Ausstellung sowie das Begleitbuch zum Thema „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in den Altkreisen Grafschaft Hoya und Grafschaft Diepholz“, die schon vor knapp zwei Jahrzehnten erarbeitet worden waren.

Alle Abteilungen, Angebote und Schwerpunkte des Kreismuseums soll Nele Miethig in ihrem zweijährigen Volontariat kennenlernen – aber sich schwerpunktmäßig um das neue Goldhort-Museum kümmern. Vor allem soll sie dabei die neuen Medien als Multiplikatoren nutzen. Besucher mit Blogs neugierig machen, Facebook, Twitter und Instagram bedienen.

Goldhort-Museum mit eigenem Namen

Sowohl für das Kreismuseum als auch für das Goldhort-Museum wird es demnach Internet-Seiten geben, aber eng miteinander vernetzt. „Das Goldhort-Museum soll einen eigenen Namen haben“, kündigt Ralf Vogeding an. Noch ist nicht klar, welchen. Denn das Marketing-Konzept für dieses Museum, das zurzeit als Anbau am Kreismuseum entsteht, muss in allen Einzelheiten noch erarbeitet werden. Fest steht aber schon jetzt, dass zum Goldhort und zur Pipeline-Archäologie auch Souvenirs zum Kauf gehören sollen.

Denn ein Museum zum Anfassen ist das Ziel: Nicht nur den gesamten Schatz (zur Eröffnung) und später Teile daraus sollen die Besucher bewundern können, sondern genauso andere Fundstücke – wie zum Beispiel Glasperlen aus einem längst versandeten Hafen in Wagenfeld. Die Original-Stücke werden in gut gesicherten Schau-Vitrinen präsentiert. Aber ihrer Geschichte können Besucher auf Wunsch ganz handfest nachspüren.

Das ermöglichen sechs Forschertische und zwölf Themen-Kisten, in denen die Besucher Nachbildungen von Fundstücken finden – und ihren Weg, ihr Material und ihre Geschichte mit modernen Techniken selbst nachvollziehen können. Nachhaltige Museumspädagogik ist das Ziel.

Viele Gruppen sollen profitieren

Davon sollen Gruppen ganz unterschiedlicher Art profitieren: Schulklassen genauso wie Senioren oder Geschichtsfans. Für sie soll es auf Wunsch auch spezielle Angebote geben.

Ein Exposé für Führungskräfte zu entwerfen, das gehört zum Aufgabenbereich von Nele Miethig. Denkbar ist, dass je nach Interessenslage die Museumspädagogen oder junge, angehende Archäologen diese Führungen übernehmen. Konkretes steht noch nicht fest.

Ein lebendiges Museum – das ist der Herzenswunsch von Ralf Vogeding und Nele Miethig. „Mit der Eröffnung des neuen Museums ist es nicht getan“, blickt Vogeding auf den entscheidenden Tag im kommenden Jahr. „Es soll sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln.“ Neue Angebote sollen für Mehrwert sorgen. So könnte im Außenbereich ein typischer Pfostenbau aus der Bronzezeit entstehen. Aber das ist Zukunftsmusik.