Praktika und Handschellen „fesseln“ die Syker Schüler

Von: Florian Adolph

Den Kooperationsvertrag unterschreiben Markus Tönjes und Schulleiterin Petra Raue (vorne). © Florian Adolph

Der „Tag der Betriebe“ fand wieder an der Luise-Chevalier-Schule statt. Passend dazu unterschrieb die Schulleiterin einen Kooperationsvertrag mit Taff.

Syke – Drei Jahre hatte Corona ihn in die Zwangspause geschickt, jetzt ist er wieder da – der „Tag der Betriebe“, die Berufsorientierungsmesse an der Luise-Chevalier-Schule in Syke. Passend dazu wurde am gestrigen Tag auch gleich ein Kooperationsvertrag zwischen der Schule und ihrem Netzwerkpartner Taff (Technische Ausbildung für Fachkräfte) unterschrieben.

„Bei Taff handelt es sich um einen Zusammenschluss von kleinen und mittleren Firmen, die sich einsetzen wollen, damit Schüler eine erfolgreiche Ausbildung abschließen“, so Markus Tönjes, Ausbildungsleiter bei Taff. Er unterschrieb den Kooperationsvertrag zusammen mit Schulleiterin Petra Raue. Durch diesen Vertrag soll ihre Zusammenarbeit intensiviert werden. Den Schülern bietet Taff zum Beispiel Ausbildungs- und Praktikumsplätze, Berufsorientierung und -besichtigungen an.

„Wir müssen nur die Lebensläufe an Herrn Tönjes schicken und er leitet sie an mögliche Aus- und Praktikumsplätze weiter. Das macht meine Arbeit leicht und es ist auch leichter für Schüler, die Schwierigkeiten beim Schreiben von Bewerbungen haben“, sagt Silke Schmidt-Hartmann, zuständig für Schulsozialarbeit und Berufsorientierung an der Luise-Chevalier-Schule.

Schüler waren bei der Vertragsunterzeichnung nicht dabei. Für sie war der gleichzeitig stattfindende „Tag der Betriebe“ viel wichtiger. Dieser wurde organisiert von Rentner Martin Rühl und den Schülern des Profils „Wirtschaft und Verwaltung“, aus den Jahrgängen 9 und 10. „Sie haben als praktische Anwendung Einladungen an die Betriebe geschrieben und per E-Mail und Telefon den Kontakt gehalten“, so Rühl. So konnten insgesamt 16 Betriebe unter anderem aus den Bereichen Soziales, Handwerk und Dienstleistungen gewonnen werden, die sich den Schülern vorstellten.

Handschellen am Polizeistand

Am Stand der Polizei dürfen die Jugendlichen ihren Mitschülern Handschellen anlegen. © Florian Adolph

Am Infostand der Syker Polizei durften sich die Schüler – unter Aufsicht – gegenseitig Handschellen anlegen. Die 15-jährige Emma probierte dort auch eine schusssichere Weste an. Darauf angesprochen, ob sie sich vorstellen kann, zur Polizei zu gehen, sagte sie: „Für ein Praktikum ja, für eine Ausbildung weiß ich noch nicht.“

Der 16-jährige Azizi interessiert sich für ein Praktikum bei EWE und ist an ihren Stand gekommen: „Ich wollte zur EWE, weil es mich interessiert. Vielleicht auch für eine Ausbildung, aber erst mal ein Praktikum.“