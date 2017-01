Polizisten erweisen sich mal wieder als unschlagbar

Doppelsieg beim Behörden-Fußballturnier

+ © Polizei Syke Die beiden Mannschaften der Polizei bestritten das Endspiel im Behörden-Fußballturnier. © Polizei Syke

Syke - Von Frank Jaursch. Niemand lässt sich gern von Polizisten schlagen. Das gilt auch auf sportlichem Gebiet. An das Gefühl allerdings haben sich die anderen Teilnehmer des Syker Behörden-Fußballturniers mittlerweile gewöhnt.

Seit Jahren sind die Gesetzeshüter bei dem freundschaftlichen Kräftemessen das Maß aller Dinge. Auch in diesem Jahr: Die beiden Polizei-Teams waren im Finale unter sich. Zwar ist die vor zwei Jahren eingeführte Idee, das Turnier mit der Benutzung von kleineren Futsal-Bällen rasanter zu machen, wieder in der Mottenkiste verschwunden; doch mit Banden an beiden Seiten und den großen Jugendtoren waren gute Voraussetzungen für torreiche Partien gegeben. Bis zum Ende schlug es 75 Mal hinter den Torhütern ein.

Insgesamt neun Teams waren am Donnerstag in der Olympiahalle angetreten, um ihren Arbeitgeber zu vertreten. Und auch wenn die Mannschaften den Sieg natürlich immer im Blick hatten: Der eigentliche Zweck der Veranstaltung ist von jeher ein anderer.

„Vor allem ist es schön, um sich behördenübergreifend einfach mal kennenzulernen“, umschreibt es Nina Menzel. Die Polizeirätin ist seit kurzem Chefin des Kommissariats – und durchaus interessiert am Fußball. Auch wenn sie selbst nicht aktiv ins Geschehen eingriff: „Als ich das das letzte Mal versucht habe, gab’s einen Bänderriss.“

Diesmal kam die ganze Veranstaltung ohne Verletzung aus – und ohne Zeitstrafe. Organisator Boris Funke brachte den Wettbewerb ohne Probleme über die Bühne.

Immerhin kann sich die Polizeichefin schon mal rühmen, echte Siegertypen in ihrem Haus zu haben. Denn in den Gruppenspielen standen am Ende insgesamt sieben Siege für die Polizei zu Buche – und keine Niederlage.

Und auch die Halbfinalspiele wurden zu einer recht einseitigen Angelegenheit: Die Vertretungen der Berufsbildenden Schulen (BBS) und der Stadt waren bei ihren 1:4-Niederlagen gegen die Polizeiteams chancenlos. Im Finale gewann die „Zweite“ mit 3:1 – die Spieler aus der ersten Mannschaft dürften sich also in den kommenden zwölf Monaten allerlei Frotzeleien sicher sein. Die Gratulationen von Landrat Cord Bockhop und Bürgermeisterin Suse Laue gab es noch gratis dazu.

Am ersten Donnerstag im Jahr 2018 haben die Polizisten des ersten Teams die Chance auf eine Revanche: Dann steht die nächste Ausgabe des traditionsreichen Turniers auf dem Programm. Ausrichter sind dann die BBS.