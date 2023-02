Polizeieinsatz an der Realschule Syke: Anrufer meldet 13-Jährigen mit Messer

Von: Fabian Raddatz, Frank Jaursch

Einsatz mehrerer Streifenwagen am Mittwoch an der Realschule Syke. © Sylvio Dittrich/imago/Symbolbild

Ein 13-jähriger ehemaliger Schüler ist am Mittwoch mit einem Messer in der Realschule Syke aufgetaucht und hat andere Jugendliche bedroht. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Syke – Über den Notruf ist am Mittwoch Mittag die Polizei zu einem Einsatz an die Syker Realschule gerufen worden. Es hieß, ein ehemaliger Schüler würde mit einem Messer durch die Schule laufen. Über den Einsatz berichtet die Polizei in einer Presseinfo.

Ich stech euch alle ab.

Demnach war der 13-jährige ehemalige Schüler in einer Pause in Streit mit zwei Schülerinnen geraten. Als der Junge dann an einem Unterricht teilnehmen wollte, erlaubte es die Lehrerin nicht. Als die Lehrerin kurz den Raum verließ, geriet der ehemalige Schüler mit anderen Schülern in Streit und drohte mit einem Messer („ich stech euch alle ab“).

Zu Beginn der nächsten Stunde erhielt die Lehrerin Kenntnis von dem Vorfall. Als der Ehemalige an der Tür klopfte, verschloss sie die Tür und rief die Polizei. Der ehemalige Schüler wurde im Schulgebäude von mehreren Lehrern angetroffen und an die Polizei übergeben. Der 13-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle in Syke gebracht.

Polizei: 13-Jähriger habe nur Freunde besuchen wollen

Erste Ermittlungen hätten laut Polizei ergeben, dass der ehemalige Schüler die Schule nicht mit dem Vorsatz einer Gewalttat aufgesucht habe. Er habe lediglich Freunde an der Schule besuchen wollen. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Spätnachmittag an.