Betrunkene Frau fährt mit VW Up nach Syke und greift Polizeibeamtin an

Eine 56 Jahre alte Frau ist mutmaßlich stark alkoholisiert Auto gefahren. Als Polizeibeamte die Frau mit zur Wache nach Syke nahmen, beleidigte sie die Beamten und griff sie an.

Syke - Eine 56 Jahre alte Frau steht in Verdacht, stark alkoholisiert am Freitagmorgen mit einem VW Up von Bruchhausen-Vilsen nach Syke gefahren zu sein. Als sie zur Polizeidienststelle nach Syke gebracht wurde, versuchte sie, eine Polizeibeamtin zu schlagen und zu treten.

Die Fahrt soll sich im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr ereignet haben. Die Frau aus Bruchhausen-Vilsen wies laut Atemalkoholtest einen Promillewert von mehr als 2,9 auf. Als die 56-Jährige zum Polizeikommissariat gebracht wurde, fing sie an zu randalieren. Neben den Tätlichkeiten beleidigte sie die eingesetzten Polizisten.

Polizei Syke bittet um Zeugenhinweise

Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Angriffs auf Polizeibeamte. Zeugen, die im besagten Zeitraum einen roten VW Up auf der Strecke gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 melden.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa