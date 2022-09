Politik ist strikt gegen Einkaufszentrum auf dem Nienstedt-Gelände in Syke

Von: Michael Walter

Was passiert mit dem Nienstedt-Gelände, wenn das Autohaus am Jahresende schließt? Die Stadtverwaltung möchte nach Möglichkeit verhindern, dass direkt am Ortseingang an der B6 über Jahre eine Brache entsteht. © Michael Walter

Was kommt an die B 6, wenn das Autohaus Nienstedt nicht mehr da ist? – Die Spekulationen darüber schießen ins Kraut seit feststeht, dass das Traditionsunternehmen zum Jahresende schließen wird (wir berichteten). Jetzt scheint zumindest schon mal klar, was da nicht hinkommt: ein Einkaufszentrum mit Edeka, Drogeriemarkt und Aldi.

Syke – Eine entsprechende Investoren-Anfrage hat der Verwaltungsausschuss des Rats der Stadt Syke jetzt in nichtöffentlicher Sitzung rundheraus abgelehnt. Das bestätigen Bürgermeisterin Suse Laue und Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Die Absage der Politik an die Investoren muss deutlich gewesen sein. „Das ging ganz schnell“, so Suse Laue. Thomas Kuchem holt ein wenig aus, um die Gründe dafür zu erläutern: Auf der sprichwörtlichen Grünen Wiese wäre ein solches Bauvorhaben laut Kuchem ohnehin nicht möglich. Das Nienstedt-Gelände müsste dazu ein „integrierter Standort“ sein. Das ist ein feststehender technischer Begriff. Vereinfacht besagt er: Es muss ein Mindestmaß an Gewerbeflächen und Wohnbebauung drum herum existieren. Das ist beim Nienstedt-Gelände nicht der Fall.

Größenordnungen dürften nicht überschritten werden

Hinzu kommt: Ein Einkaufszentrum mit Supermarkt, Drogeriemarkt und Discounter wäre nur möglich, wenn es ein Nebenzentrum wird. Heißt: Wenn gewisse Größenordnungen nicht überschritten werden. Denn: Das Sortiment dort wäre innenstadtrelevant. Heißt: Ein Standort dort würde Kaufkraft aus der Innenstadt abziehen.

Das Einzelhandelsgutachten, das die Investoren im Verwaltungsausschuss vorgestellt haben, sagt laut Laue und Kuchem zwar, dass eine Neuansiedlung auf dem Nienstedt-Gelände keine Gefährdung für Rewe an der Hauptstraße oder Famila im Hachepark-Center wäre. Aber sie wäre zum Beispiel existenzgefährdend für den Netto-Markt und Hol-ab gleich nebenan.

„Die Politik hat auch die verkehrliche Situation kritisch angesprochen“, sagt Suse Laue. Gemeint ist die Einfahrt-Situation direkt an der Bundesstraße und die Überquerung der Kleinbahn-Strecke.

Wohnbebauung müsste drum herum entstehen

Und selbst wenn all dies in den Griff zu kriegen wäre, müsste noch immer zusätzlich zum Einkaufszentrum noch Wohnbebauung drumherum entstehen. Und das ist etwas, das im Moment weder von der Politik noch von der Verwaltung gewollt ist.

Was heißt das jetzt? – Mit dem „Nein“ vom Verwaltungsausschuss ist die Idee vom Einkaufszentrum mit Edeka und Aldi erst mal vom Tisch. Der Investor müsste eine neue Idee entwickeln mit einem ganz anderen Ansatz. Ob er das kann, stellen Suse Laue und Thomas Kuchem in Frage. „Denn das müsste sich für ihn ja auch rechnen“, sagt Kuchem.

Für Familie Nienstedt dürfte das „Nein“ vom Verwaltungsausschuss bedeuten, dass der Verkauf des Grundstücks an den Investor wahrscheinlich geplatzt ist. Laut Informationen der Kreiszeitung hat es bereits einen Vorvertrag gegeben. Branchenüblich stehen und fallen solche Verkäufe aber mit dem Zustandekommen des Investitionsvorhabens. Heißt: Platzt das Projekt, wird üblicherweise auch der Grundstücksverkauf unwirksam.

Suse Laue wünschte sich eine anderes Ergebnis

Suse Laue hätte gerne ein anderes Ergebnis gehabt. Denn was die Bürgermeisterin nach Kräften vermeiden möchte, ist ein vielleicht auf Jahre hinaus leer stehendes Gebäude und eine vor sich hingammelnde Gewerbebrache direkt am Ortseingang und direkt an der Bundesstraße. „Das würde Syke auch nicht gerecht werden“, findet sie.

Anfragen weiterer Investoren zu dem Gelände sind der Stadt nicht bekannt.