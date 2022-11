Lebensweg mit Kurswechseln: Poetische Klaviermusik von Hauke Kranz in Syke

Von: Ruth Cordes

Teilen

Konzert in der Kirche: Darin sieht Hauke Kranz die Möglichkeit zu Begegnung und Besinnung. © Ruth Cordes

Mit poetischer Klaviermusik ist Hauke Kranz in der Christuskirche aufgetreten. Der Ort sei für sie besonders interessant, weil er die Möglichkeit zu Begegnung und Besinnung schon beinhalte, sagt sie. Sie berichtete aus ihrem Leben, von Krisen und vom Aufbruch, von Verlust und von wichtigen Begleitern.

Syke – Poetische Klaviermusik – das umschreibt vielleicht am ehesten, was die Komponistin, Pianistin und Erzählerin Hauke Kranz am Samstag in der Christuskirche in Syke dargeboten hat. Aber eigentlich ist es die Geschichte eines Lebensweges, einer mit Kurswechseln. Ein Großprojekt, welches in der Veröffentlichung ihrer neuesten CD „Beyond Boundaries“ mündet. Ein Lebensprojekt, das auf Liebe zum Klavierspiel gründet und die Kraft gibt, aus der Fülle zu schöpfen.

„Konzertbesucher sind die glücklicheren Menschen“ titelte einst „Die Welt“. Und dann gibt es das Glück natürlich auch noch mit Nuancen, je nachdem was der Konzertraum hergibt, was das Publikum mitbringt und sicherlich auch, wie die Künstlerin auf der Bühne das Geschehen lenkt. „Das Zusammenwirken mit Kirchen ist für mich besonders interessant, weil der Ort die Möglichkeit zu Begegnung und Besinnung schon beinhaltet“, sagt Hauke Kranz.

In ihrem Konzert begegnet sie ihren Zuhörern auf Augenhöhe. Sie berichtet aus ihrem Leben, von Krisen und vom Aufbruch, von Verlust und von wichtigen Begleitern. Hauke Kranz moderiert ihr Konzert, führt mit Gedanken und Anekdoten in ihre Kompositionen ein. Mit den Erzählungen zu den einzelnen Stücken und ihrer Entstehung und Bedeutung für die Pianistin gibt sie einerseits tiefe Einblicke in ihr Seelenleben, aber auch dem Zuhörer einen leichten Zugang zu ihrem poetischen Spiel.

Hauke Kranz – die Tastenflüsterin – spielte poetische Klaviermusik bei ihrem Konzert in der Christuskirche in Syke am Samstag. © Ruth Cordes

„Early morning“, damit startet das Konzert und eben auch die Erzählung. Es ist ihre Absicht, so Hauke Kranz, den Menschen den Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Musikkultur ist immer nur gemeinsam möglich, so sieht sie es – und berichtet unaufdringlich vom Werden der CD. Von Inspiration, die kommt, wann sie will. Von der Bedeutung der Natur für innere Ruhe und dem Mut zum Loslassen. Vom Crowdfunding, was nicht nur rein zum Geld sammeln gedacht war, sondern auch den Grundstein für eine Gemeinschaft legte.

„Remember“ heißt eine weitere Komposition, die sie ihrem verstorbenen Tonmeister, Mentor und Freund Friedrich Thein widmet. Er beruhigte einst ihr Lampenfieber mit den Worten: „Es ist alles schon da. Es ist alles schon in dir. Lass los und vertraue!“ Sie betrachtet diesen Leitsatz als ein persönliches Vermächtnis.

Viele Kompositionen haben ihren Ursprung in der Natur

Viele ihrer Kompositionen fanden ihren Ursprung in der Natur, bei Aufenthalten in den Wäldern rund um Syke und am Meer. Zarte meditative Melodien, und man kommt nicht drumrum, darüber zu sinnieren, welch Kraftakt es gewesen sein muss, derartige Musik zu komponieren, die ganz tief aus der Seele zu kommen scheint und ebenso gespielt wird. Und dann auf der anderen Seite aufzutauchen aus dieser poetischen Welt und als Einzelkämpferin binnen nur weniger Monate ein derartiges Projekt aus dem Boden zu heben und zu verwirklichen.

Zu dem Stück „Tenderness“ zitiert Hauke Kranz einen Text von Hermann van Veens „Ich hab’ ein zärtliches Gefühl“ und bedankt sich bei all ihren Förderern und Unterstützern, wie dem Förderverein für Gospel & Kirchenmusik, der Kulturförderung Stadt Syke, der Kreissparkasse Syke und der Avacon.

Weitere Konzerte sind 2023 geplant in der Bassumer Kulturbühne am 20. Januar, in Twistringen im Rathaus am 3. März und in Wagenfeld zum Kulturfrühstück in der Auburg am 26. März.