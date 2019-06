Plattgemacht

Heimspiel gewonnen: Timka Lock von der Grundschule an der Wassermühle in Barrien ist Bezirkssiegerin des Wettbewerbs Schoolkinner leest platt. Und ihre Eltern Thomas Spratte und Tanja Lock sind darauf genau so stolz wie Timka selbst. Am 26. Juni geht es jetzt zum Landesentscheid nach Hannover. Foto: Heinfried Husmann

Syke - Von Michael Walter. Timka Lock hat ein kleines Kunststück geschafft: Die Zehnjährige hat einen Wettbewerb in einer Sprache gewonnen, mit der sie sich erst seit einem halben Jahr beschäftigt.

Am Mittwoch gewann sie den Bezirksentscheid im Vorlesewettbewerb Schoolkinner leest platt. Im Veranstaltungssaal der Kreissparkasse Syke setzte sie sich in ihrer Altersklasse gegen die Kreissieger aus Nienburg, Osterode und Northeim durch. Jetzt fährt Timka zum Landesentscheid nach Hannover. Der ist am 26. Juni im NDR-Landesfunkhaus.

Ist sie deshalb schon nervös? Timkas Augen werden groß, als sie mit einem gedehnten „Jooooah“ antwortet. Aber sie freut sich drauf.

„Schuld“ daran ist nicht zuletzt Gisela Peters. Die arbeitet als ehrenamtliche pädagogische Mitarbeiterin bei der Grundschule an der Wassermühle in Barrien und bietet da seit vergangenem Herbst eine Plattdeutsch-AG an. Für Timka war das der erste direkte Kontakt mit Platt. „Meine Freundin und ich wollten eine Sprache lernen, die auf dem Schulhof außer uns niemand versteht“, erklärt sie. Und so wählten sich beide nach den Herbstferien in diese AG. Bis dahin hatte Timka noch nie ein Wort Platt gesprochen.

Auch ihre Eltern sprechen es übrigens nicht. Mama Tanja Lock sagt: „Ich hab mit Platt bisher nicht viel zu tun gehabt.“ Und Papa Thomas Spratte „kann’s verstehen, aber nicht sprechen“. Lediglich Oma Sophie Spratte kann noch Platt. „Meine Eltern haben nur Plattdeutsch gesprochen“, sagt sie. Und sie selbst benutzt es auch noch gelegentlich. Timka: „Sie ist in irgendsoeiner Gruppe, wo sich alte Leute treffen und Platt miteinander reden.“ Mit ihr hat sie das bisher nicht getan. „Wir haben das noch nie ausprobiert“, sagt Timka. „Aber wir wollen das jetzt öfter mal versuchen“, sagt die Großmutter. Und Timka nickt ganz begeistert. „Ich finde es cool, dass man diese Sprache relativ leicht lernen kann, wenn man Hochdeutsch spricht.“

Jetzt ist sie also Bezirksmeisterin – als Eigentlichnichtplattsprecher. Wie geht so was? „Mit Lust, Disziplin und Talent“, sagt Timkas Platt-Lehrerin Gisela Peters. „Und das hat sie alles.“ Dass sie generell ein Bücherwurm ist, kam Timka beim Wettbewerb zusätzlich entgegen. „Ich liebe Lesen“, sagt sie. Mit ganz langem I und leuchtenden Augen.

Fehlerfreies Lesen bei flüssigem Tempo war eines der Hauptkriterien für die Wettbewerbs-Jury, die aus neun langjährigen Plattschnackern aus dem gesamten Wertungsbezirk bestand. Eine ausdruckstarke Betonung und die richtige Aussprache waren ebenfalls wichtig. „Es war schon ganz schön eng“, verrät ein Mitglied kurz nach der Beratung. „Kein Wunder“, wirft ein anderes ein. „Sind ja auch nur die Guten hergekommen.“ Alle Teilnehmer waren schließlich bereits Kreissieger. Darunter auch Tamina Wilker von der Grundschule Petermoor in Bassum, Larissa Vogel (KGS Brinkum), Ida-Marie Ulbrich (Gymnasium Bruchhausen-Vilsen) und Lina vom Wege (KGS Brinkum). Sie alle erreichten ebenfalls gute Platzierungen in ihren Altersklassen. Für den Weg zum Landesentscheid hat es allerdings nicht ganz gereicht.