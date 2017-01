Platt mit Stern as een Mercedes

Slam-Poet Sven Kamin ist in Barrien aufgewachsen und hatte somit bei seinem Gastspiel in Syke quasi Heimvorteil. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Dagmar Voss. Auf seiner Kaperfahrt machte Plattpirat Sven Kamin am Freitagabend auf der Diele des Kreismuseums fest. Mal mit Hip-Hop oder Rap, mal mit ins Platt übertragenen Klassikern des Rock, mal mit tiefgründigen Überlegungen und mal mit reinen Quatsch-Texten unterhielt der gebürtige Bremer Slam-Poet sein Publikum – soweit bekannt ausnahmslos Landratten.

Los ging es – nach einer kurzfristigen flatterhaften Untermalung durch eine kleine Fledermaus, die über den Köpfen der Zuschauer durch die Diele räuberte – mit einer Applaus-Einpegelung. Also dem Test zu verschiedenen Graden von Beifall – ob eher eine müde Eins oder vielleicht eine starke Zehn.

Im Lauf des Abends wurde daraus immer häufiger etwas zwischen Neun und Zehn: Mehr eine Neun bei nachdenklich-kritischen Texten, dann wieder eine klare zehn, wenn Kamin zu seinen witzigen Betrachtungen in die Rap-Kiste griff. Zuvor eine kurze Einführung in Poetry-Slam: Das sei praktisch genau wie ein Sängerwettstreit – nur eben ohne Singen.

Zu seiner Lyrik gab der „Plattpirat“ immer mal wieder kurze Erklärungen über die Entstehung, denn gerade das Niederdeutsche ist ja für Poetry-Slam eher ungewöhnlich. Aber gerade damit wurde er dann erster Weltmeister in dieser Disziplin: „Mien Platt is mit Stern as een Mercedes-Benz.“

Mit seinen Wortgewittern und Zungenbrechern, mit Wortspielen und Erkenntnissen nie gehörter Art riss er alle mit. Die inhaltliche Bandbreite reichte dabei von harter Gesellschaftskritik bis zur zum Brüllen komischen Reisewarnung vor Großenkneten. Exemplarisch sein Poem über den Maulwurf: „Ik bün de Winneworp, denn ik bün Hip-Hop un ik wüll ji mal wiesen wie af dat geit …“ Und seine eigene Vorstellung „Ick bün…“, bei dem er skurrile Gegensätze aufzählte: „… ick bün die Alternative, ick bün alternativlos…“

Neue Lieder hatte der 37-Jährige ebenfalls im Programm, die Gitarre gespielt von seinem alten Schulkameraden Per Dittmann. Altbekannte Songs wie „Papa was a rolling stone“ wurden da auf Platt zu „Mien Vadder was een Bagalut“.

Erst als es klar war, das er sich völlig ausgepowert hatte, endete die Kaperfahrt. Gegen halb elf und nach drei Zugaben. Zum krönenden Abschluss präsentierte der wortgewandten Slammer einen verbalen Hochgeschwindigkeitsritt, genannt „Ein Block mit dünnen Linien drauf“, bei dem es über Arm und Stift bis zu Mut, Wut Herz und zurück geht; die Antwort auf alle Fragen dazu, wie er denn zu seinen Texten komme. Da glühten bei den Zuhörern möglicherweise die Synapsen, aber auf alle Fälle die Lachmuskeln.