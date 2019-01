Per Dittmann und Sven Kamin: „Platt ist der Soul des Nordens“

Syke - Von Michael Walter. Zwei alte Freunde gestalten gemeinsam einen Bühnenabend. Der eine singt, der andere spricht. Der eine ist Songwriter, der andere Poetry-Slammer. Und beide sind Syker Jungs. Das war das Konzept hinter dem Programm „Mann über Wort“ am Freitagabend auf der Bauerndiele im Kreismuseum.

Etwa 60 Zuschauer wollten Per Arne Dittmann und Sven Kamin sehen. Etliche davon Freunde und Familie der beiden. Sie erlebten im Grunde zwei Abende auf einmal.

Das war auf der einen Seite gut, denn damit war Vielfalt garantiert. Das war auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch die größte Schwäche. Zum einen wegen der fortwährenden Stimmungsbrüche: Die - im wörtlichen Sinn - ständige Abwechslung machte es den beiden fast unmöglich, Atmosphäre aufzubauen.

Zum anderen: Was fehlte, war der rote Faden, die Verbindung zwischen den zum Teil hochemotionalen und mitunter sehr persönlichen Liedern von Per Arne Dittmann auf der einen Seite und den - überwiegend auf Plattdeutsch vorgetragenen - Gedichten von Sven Kamin. Beides lief eher nebeneinander her als miteinander verwoben. Da gab es keine inhaltliche Klammer, die beides zusammengefügt hätte. „Es flutscht nicht“, brachte ein Zuschauer das in der Pause auf den Punkt.

Was jeder für sich zeigte, hatte dabei zum Teil durchaus Klasse.

Zwei Glanzlichter setzte dieser Abend: Per Arne Dittmanns Ballade „Was ich gelernt hab“, in der er seinem toten Vater all die Dinge erzählt, die er ihm zu Lebzeiten nicht mehr sagen konnte. Zum Heulen schön! Und saukomisch die gemeinsame Zugabe der beiden, die andeutet, was alles möglich gewesen wäre: Welthits in der norddeutschen Version, nach dem Motto „Platt ist der Soul des Nordens“. Sven Kamin: „Wir waren selber ganz erstaunt, wie dicht das oft am Original dran ist.“

Etwa bei „Taking care of business“ von Bachmann Turner Overdrive, das bei Dittmann Kamin Turbodrive „Ik mok miene Aabeit“ heißt, Etwas freier, weil nah an der norddeutschen Realität übersetzt: „Mustang Sally“, die zur „Lanz Bulldog Ellie“ mutiert. Und jetzt kriegen Sie mal die Refrainzeile wieder aus dem Ohr: „Allns wat do deitst, is rumbraggern, Ellie - Lanz Bulldog, Lanz,...“