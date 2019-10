Pflege-Engel in neuem Look

Mit neuem Logo in roten Flitzern unterwegs: Die „Pflege-Engel“ der Arbeiterwohlfahrt mit (v.l.) Astrid Magin, Michelle Oelkers, Isabel Alwardt, Kathrin Bojarski, Brigitte Both-Fandrich, Amelie Ehlers, Stephan Mathes und Kreis-Geschäftsführerin Lucia Moldenhauer.

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Um die gestiegenen Aufgaben auch in Zukunft angemessen und zur Zufriedenheit ihrer Patienten erledigen zu können, waren in der Kreisgeschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Barrien einige organisatorische und auch räumliche Veränderungen erforderlich, die inzwischen abgeschlossen sind. Acht rote kleine Autos, die ständig unterwegs sind, zeigen diese Veränderungen durch ein neues Logo.

Von diesen Veränderungen profitierten vor allem die Awo-Pflege-Engel, die in der Barrier Sozialstation in größere Räume umgezogen sind, in denen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Platz zur Verfügung steht, wo Besprechungen erfolgen und Fortbildungsveranstaltungen organisiert werden können.

Dieser ambulante Pflegedienst, geleitet von Stephan Mathes und seiner Stellvertreterin Astrid Magin, bietet mit seinem Personal unter anderem Hauskranken-, Behandlungs, Grund- und Verhinderungspflege an. Inzwischen kann durch eine Expertin auch eine Wundversorgung sichergestellt werden. In diesem Bereich würde die Awo auf Wunsch auch Fortbildungen anbieten, denn der Bedarf in der Wundpflege steigt ständig.

Darüber hinaus bieten die examinierten Pflegehelfer auch eine hauswirtschaftliche Versorgung und einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst über einen Hausnotruf an. Denn in der eigenen Wohnung lebende ältere oder erkrankte Menschen machen sich oft Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn sie stürzen und keine Hilfe herbeirufen können. Hier bietet der Hausnotruf der Awo Sicherheit durch einen Knopfdruck Für viele privat versorgte Pflegebedürftige sind die Beratungsgespräche vor den regelmäßigen Überprüfungen durch die Pflegekassen sehr hilfreich, wenn es um den Fortbestand der Pflegestufe oder eine Wohnraumanpassung geht. Auch hier bieten die Awo-Pflege-Engel ihre Hilfe an.

Diese Pflege-Engel sind in vier kleinen roten Autos regelmäßig im Einsatz.

Weitere vier dieser Fahrzeuge tragen den Schriftzug „Haushaltsengel“. Denn inzwischen konnte auch das Angebot im hauswirtschaftlichen Bereich ausgeweitet werden.

In diesem Bereich sind fünf fest angestellte. sozialversicherte Mitarbeiterinnen unterwegs, um nicht mehr so mobilen Menschen die Möglichkeit zu bieten, weiterhin in den eigenen vier Wänden zu leben. Diese „Haushaltsengel“ übernehmen die Hausarbeit und erledigen den Einkauf ebenso wie den Hausputz.