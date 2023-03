Pfandspenden bei Edeka Stellmann kommen Syker Jugendfeuerwehren zugute

+ © Horst Meyer Geschäftsinhaber Torsten Stellmann (l.) und Stadtbrandmeister Jörg Seifert am Spenden-„Briefkasten“ im Heiligenfelder Edeka-Markt. © Horst Meyer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Horst Meyer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer bei Stellmann in Heiligenfelde Leergut in den Automaten steckt, findet daneben eine Art Briefkasten, in dem Leergutbons als Spende für die Jugendfeuerwehren Wachendorf und Heiligenfelde gesammelt werden.

Heiligenfelde – Stadtbrandmeister Jörg Seifert machte jetzt einmal in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Wachendorfer Feuerwehr-Fördervereins zusammen mit Torsten Stellmann Kassensturz. Seit Mai 2020 kamen insgesamt 3780 Euro zusammen, die zwischen Wachendorf und Heiligenfelde aufgeteilt wurden.

Die Summe überraschte selbst den Geschäftsinhaber. Es befinden sich nach seiner Beobachtung viele Pfandbons mit kleinen Beträgen bis zu zwei Euro darunter. „Diese Beträge tun nicht weh“, behauptet Jörg Seifert, der aber auch schon Bons über acht und neun Euro gesehen haben will.

„Wenn der Kasten voll ist, ziehen wir die Bons über die Kasse und ermitteln so den Spendenbetrag“, schildert Torsten Stellmann. „Wegen der Vielzahl von Bons geht das allerdings nur zu Zeiten, in denen wir wenig Kunden im Laden haben“, ergänzt er. Diesen Aufwand leistet er mit seinen Mitarbeitern gerne, wie er versichert.

Aktion entstand aus einer Anregung der Edeka

Die Aktion entstand nach seinen Worten aus einer Anregung der Edeka. Vor der Jugendfeuerwehr profitierte bereits die Kirchengemeinde Heiligenfelde von den Pfandspenden seiner Kunden. In seinem Asendorfer Geschäft läuft eine ähnliche Aktion. Dort zugunsten mehrerer örtlicher Vereine.

In seinem Barrier Geschäft wird nach dem Neubau ebenfalls die Möglichkeit zur Pfandspende gegeben sein. Bisher ist das noch nicht möglich, da der Bereich der Leergutannahme nicht zu überwachen ist. „Bei den neuen Pfandautomaten kann man heute einfach einen Knopf drücken und das Pfandgeld damit als Spende kennzeichnen“, erläutert Stellmann.

Dank an die Kunden

Er beabsichtigt, in Barrien dann auch örtlichen gemeinnützigen Organisationen die Spenden zur Verfügung zu stellen. „Wir konnten mit den Spenden Trikots und Zelte für die Jugendlichen anschaffen. In Wachendorf wurde im letzten Jahr auch ein Zuschuss für den Ausflug der Jugendfeuerwehr nach Schweden aus den Pfandspenden finanziert“, berichtete Jörg Seifert.

Der Stadtbrandmeister bedankte sich bei Torsten Stellmann für die Idee, den Jugendfeuerwehren die Spenden zur Verfügung zu stellen. Dieser gibt den Dank an seine Kunden weiter, die auf diesem Weg örtliche Institutionen unterstützen.