Kirchenvorstand Syke-Hoya klagt über Ignoranz: Petition für nichts

Syke – Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass Ulrich Ellinghaus, Mitglied des Kirchenvorstandes Syke-Hoya, seine Petition für eine bessere finanzielle Unterstützung an den Superintendenten Jörn-Michael Schröder übergeben hat. 800 Stimmen hat der Kirchenmusiker gesammelt.

+ ...Superintendent Jörn-Michael Schröder. © Unger/Husmann Was ist seit dem passiert? „Ich befürchte, unser Superintendent hat die Petition nicht verstanden“, sagte Ellinghaus im Gespräch. „Vor allem die Wertigkeit der Kirchenmusik nicht.“ Auch Ralf Wosch, Kantor aus Bassum, habe erkannt, dass es Handlungsbedarf im Bereich der Kirchenmusik gebe. Zum Beispiel in Form einer weiteren festen Stelle als Kirchenmusiker. Und generell: „Wir müssen moderner werden“, so Ellinghaus. „Und verhindern, dass uns die Leute flöten gehen.“ Er ist sich sicher: Musik holt mehr Menschen in die Kirche. Sogar die Gründung einer Band könnte er sich vorstellen. Unterstützung dafür findet er aber nicht.

Im Gespräch schildert er die Handhabe einer Bremer Kirchengemeinde. Jeden Sonntag gebe es dort zwei Gottesdienste: einen klassisch-lithurgischen und einen musikalischen. Letzterer richte sich an jüngere Menschen und werde gut angenommen. So etwas könnte er sich für den Kirchenkreis Syke-Hoya auch vorstellen. Ob sich seine Visionen erfüllen, wird sich zeigen. Fakt ist: „Ich kämpfe bis zum letzten Blutstropfen, bis ich bekomme, was ich möchte.“