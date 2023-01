„Perspektive Innenstadt“ in Syke muss bis Ende Mai abgerechnet sein

Von: Michael Walter

Teilen

Die Sanierung der Hachebrücke am Birkenweg ist das einzige Projekt im aktuellen Förderprogramm, das die Stadt bereits vollendet und abgerechnet hat. © Michael Walter

345 000 Euro hat die Stadt Syke an Fördermitteln im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“ von der EU zugesagt bekommen. Das Problem ist: Sie kriegt das Geld nur häppchenweise, muss aber die gesamte Fördersumme bis Ende Mai fertig abgerechnet haben. Aber mit drei von vier geplanten Vorhaben hat die Stadt noch nicht mal richtig angefangen.

Syke – Bevor jetzt jemand unkt: Nein! Da hat niemand bei der Stadt gepennt. Das Problem liegt in der Tücke des Objekts. Um es möglichst greifbar zu machen, stellen wir uns das mal bildlich vor:

Da ist die EU und sagt: „Hier, Stadt Syke, hab ich einen Batzen Geld für dich. Du kannst damit im Grunde machen, was du willst. Du kriegst das Geld aber nicht sofort, sondern musst mit jeder Idee, für die du es ausgeben willst, erst zu mir kommen, und ich entscheide dann, ob ich das gut finde. Wenn du glaubst, dass ich ohnehin ja dazu sage, kannst du gerne vorher schon anfangen. Aber wenn ich dann doch Nein sage, musst du alles, was du schon angefangen hast, komplett selber bezahlen. Wenn du daher lieber warten willst, bis ich mich entschieden habe, musst du dich anschließend allerdings ganz schön beeilen. Denn wenn ich bis Ende Mai keinen Kassenzettel von dir habe, kriegst du gar kein Geld. Also: Hau rein!“

Die Bewilligungsverfahren dauern sehr lange

Das eigentliche Problem ist: Die Bewilligungsverfahren dauern sehr lange. Erster Stadtrat Thomas Kuchem nennt ein Beispiel: „Im April hatten wir den Antrag gestellt. Im November kam die Bewilligung.“ Da war die Bausaison praktisch vorbei. Der „vorzeitige Maßnahmenbeginn“, wie es im Jargon heißt, war zwar möglich. Der bedeutet aber auch: volles Risiko bei der Stadt.

Fünf Vorhaben hat die Stadt im Rahmen der „Perspektive Innenstadt“ auf dem Zettel. „Das einzige, das wir vorzeitig begonnen und abgeschlossen haben, war die Sanierung der Hachebrücke am Birkenweg“, sagt Thomas Kuchem. Und die schlug mit gerade mal 30 000 Euro zu Buche.

Der Birkenweg ist in einem schlechteren Zustand, als er scheint: Die Oberfläche ist sehr uneben, der Unterbau ist stark versackt. Und er fällt spürbar schräg zum Wassergraben ab. Wegen des morastigen Untergrunds ist die Sanierung aufwendig und teuer. Aber der Weg ist eine stark genutzte Abkürzung für Radfahrer und Fußgänger in Richtung Mühlenteich und Innenstadt. © Michael Walter

Die eigentliche Sanierung des Birkenwegs steht hingegen noch aus. Die ist aufwendig und technisch schwierig wegen des morastigen Untergrunds und dürfte nicht ganz so schnell von der Hand gehen. Die Arbeiten müssen aber – siehe oben – bis Ende Mai nicht nur fertiggestellt, sondern auch abgerechnet sein. Hier geht es um etwa 70 000 Euro Fördermittel. „Da dürfen wir jetzt eigentlich keinen Frost und keine längere Regenperiode mehr kriegen“, sagt Kuchem.

Ebenfalls aus Zeitdruck hatte die Stadt das Projekt „Co-working Space“ in Wessels Hotel (wir berichteten) bereits gestartet, bevor sie es überhaupt bewerben konnte.

Verschiedene Vorhaben stehen noch an

Um die 80 000 Euro will die Stadt für die „Verbesserung des Erscheinungsbilds der Innenstadt“ ausgeben. Dahinter verbergen sich zum Beispiel neue Sitzbänke, neue Blumenkübel, zehn große neue Sterne für die Weihnachtsbeleuchtung und die Überarbeitung der Baum-Beete auf der Hauptstraße zwischen Gesseler Straße und Ernst-Boden-Platz. Zwei Baumbeete kommen laut Kuchem weg, weil sie im Weg stehen, dafür werden fünf andere deutlich vergrößert, damit die Bäume besser Wasser kriegen können.

Den Löwenanteil der Fördermittel will die Stadt in Form von Planungskosten für den Umbau von Wessels Hotel ausgeben. Den Beschluss dazu hat der Rat im Dezember gefasst: Zwei Machbarkeitsstudien sollte die Stadt in Auftrag geben. Eine technisch-statische und eine, die erkennen lässt, wie eine Bibliothek oder Begegnungsstätte im Altbau überhaupt aussehen könnte. 100 000 Euro sind dafür vorgesehen. Es wird billiger: „Diese Summe werden wir nicht ganz erreichen“, sagt Kuchem. Am 23. März soll der beauftragte Architekt aus Düren seinen Entwurf präsentieren.