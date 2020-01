Partyspiel? Saufgelage? – Sport!

Die Glashoch Rangers trainieren für ihr zweites Beer-Pong-Turnier in der Henstedter Schützenhalle. Foto: Heinfried Husmann

Henstedt - Von Lisa-marie Rumann. Ein schwarzer, länglicher Tisch steht mittig im Saal der Schützenhalle in Henstedt. Im ersten Moment erinnert er an einen Tapeziertisch. Doch die weiße Aufschrift verrät, worum es wirklich geht: „Beer Pong“ prangt in großen Lettern darauf. Das ist ein Kneipensport. Und die Heimmannschaft, die Glashoch Rangers, trainiert gerade für nächsten Samstag. Da sind sie Gastgeber für ein großes Turnier mit 64 Teams, die Namen wie Benjamin Bierchen, Kornröschen oder Ajax Dauerstramm tragen.

An beiden Enden des Spieltisches sind Dreiecke aufgezeichnet. Dort stehen je zehn Red Cups – spezielle, stabile Becher – halbvoll mit Bier. Je zwei Spieler einer Mannschaft müssen einen Ping-Pong-Ball in einen gegnerischen Becher werfen. Ein getroffener Becher muss ausgetrunken werden und verschwindet vom Spielfeld. Gewonnen hat das Team, das zuerst alle gegnerischen Becher vom Spieltisch entfernt.

Die Spieler sollten Treffsicherheit beweisen, sich aber nicht vor Niederlagen fürchten, sondern ihnen vielmehr direkt ins Auge sehen, denn die Verlierer müssen alle restlichen Becher des gegnerischen Teams austrinken. Aber es gibt sicher schlimmere Strafen als Bier zu trinken.

Am Samstag wird sich dieser eine Tisch um einige mehr erweitern, denn dann steht das alljährliche Beer-Pong-Turnier an und der Übungsraum verwandelt sich in eine Wettkampf-Arena.

Die Glashoch Rangers freuen sich über die hohe Zahl von 64 gemeldeten Teams. Damit ist das Maximum der Henstedter Schützenhalle ausgeschöpft. Eine Mannschaft kommt aus Braunschweig, eine andere aus Recklinghausen. Sechs weitere Teams stehen sogar noch als Nachrücker auf der Warteliste.

Es ist das zweite Turnier, das die Rangers organisieren. Um 18.30 Uhr soll die Gruppenphase starten. „Dort unterteilt es sich bereits in die 32 besseren und 32 schlechteren Teams“, erklärt Nico Krabbes. Wo sich das Henstedter Team einordnet, werde sich zeigen. Zumindest versuchen sie, sich einmal wöchentlich zum Trainieren zu treffen. „Je nachdem, wie es passt“, so Leon Lüllmann.

Regelmäßigkeit sei aufgrund von Studium oder Arbeit nicht immer einzuhalten. Ob das reicht? Bei ihrem ersten eigenen Turnier 2018 hatten es die Henstedter zumindest mit einem Paar auf Platz zwei geschafft. Damals waren 56 Mannschaften angemeldet.

Die Teamkollegen kennen sich größtenteils schon von Kindesbeinen an. Die Idee zum Beer Pong sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, erzählt Lüllmann. „Wir sind dann irgendwann mal durch Zufall bei einem Turnier in Neuenkirchen gelandet.“ Anschließend kam eins zum anderen: „Wir haben uns dann jeder einen Beer-Pong-Tisch gekauft und Trikots anfertigen lassen, die wir aber auch für andere Turniere nutzen.“ Unter dem Namen Glashoch Rangers treten sie nämlich auch bei Schlagball-Turnieren an.

Auch wenn Beer Pong längst nicht mehr nur ein Partyspiel oder gar ein Saufgelage ist, steht der Spaß im Vordergrund. Fußballtypische Begleiterscheinugen wie Randale oder generell unsportliches Verhalten hat das Team noch nicht erlebt. „Eher im Gegenteil“, sind sich alle einig. „Meistens verlaufen die Spiele super kollegial“, sagt Lüllmann. „Manchmal hilft man sich sogar untereinander aus.“

Für das diesjährige Turnier haben die Henstedter ein paar Kritikpunkte vom Umfeld aus dem letzten Jahr bereits umgesetzt. Da viele die Musik beim letzten Mal zu leise fanden, gibt es nun einen DJ. Auch an den Gewinnen haben die Rangers geschraubt. „Aus den schlechteren 32 Teams bekommt das beste einen Preis, und von den besten 32 Mannschaften die ersten beiden“, sagt Krabbes. Auch die beste Damenmannschaft soll belohnt werden, obwohl das Verhältnis zu Männerteams sehr ausgeglichen sei. Was in diesem Jahr ebenfalls neu ist: Der Eintritt für Gäste ist frei. Snacks werde es nicht geben. Dafür reichlich zu trinken.