Parkplatzgespräch in Syke: War der Atom-Ausstieg richtig?

Von: Oliver Dörr

Nach dem Atomkraft-Aus sind die Meinungen geteilt – auch in Syke wie sich bei einem Parkplatzgespräch zeigt.

Syke – Mehr als 60 Jahre nutzte Deutschland die Atomkraft. 2011 beschloss die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel den Ausstieg. Eigentlich sollte der bis Ende 2022 vollzogen werden, doch durch die Energiekrise gab es einen Aufschub. Nun ist endgültig Schluss. Was halten die Bürger in Syke davon?

Die Endlager-Frage ist in Deutschland noch immer nicht geklärt

Am 15. April gingen die letzten drei Atommeiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen vom Netz. Ein Endlager für die hoch radioaktiven Abfälle konnte in Deutschland bis heute nicht gefunden werden. Die Auffassungen über den Ausstieg sind geteilt. Die einen feiern ihn – die anderen bedauern ihn.

Margarethe Wrissenberg ärgert sich über Kosten und findet den Ausstieg aus der Atomkraft daher unmöglich. © Oliver Dörr

Margarethe Wrissenberg aus Staffhorst ärgert sich über die hohen Energiekosten. Deshalb findet sie den Ausstieg aus der Atomkraft „unmöglich“, wie sie sagt. „Die in Berlin wissen nicht, wie schwierig es für einen Durchschnittsbürger ist, finanziell über die Runden zu kommen.“ Die 70-Jährige wäre dafür gewesen, die Meiler aufgrund der hohen Strompreise vorerst weiter am Netz zu lassen. „Ich verstehe auch nicht, warum die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet und in Frankreich neue Meiler gebaut werden. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen.“

Ursula de Graaff spricht sich für den Atomausstieg aus. © Dörr, Oliver

Ursula de Graaff aus Bassum ist grundsätzlich für den Atomausstieg, ist aber unsicher, ob der Zeitpunkt richtig gewählt ist. „Aber auch wenn der Zeitpunkt nicht richtig gewählt sein sollte, bin ich froh, dass die Meiler vom Netz genommen wurden“, sagt die 70-Jährige und fügt hinzu: „Ich hätte es riskant gefunden, die Atomkraftwerke weiter am Netz zu lassen, weil ich nicht weiß, wie sicher sie sind. Zudem ist nicht geklärt, wo die radioaktiven Brennstäbe endgelagert werden sollen. Aus meiner Sicht haben wir bessere Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Dazu gehören Wind- aber auch die Solarenergie.“

Anke Hespenheide hält den Zeitpunkt des Atomausstiegs für nicht gut gewählt. © Dörr, Oliver

Auch Anke Hespenheide aus Syke hält den Zeitpunkt für den Ausstieg nicht gut gewählt. „Ich hätte den Ausstieg gerne so lange verlängert, bis die Energieumstellung gänzlich geklärt ist“, sagt die 52-Jährige. Sie findet auch, dass die Interessen der Wirtschaft stärker hätten berücksichtigt werden sollen. Sie hat den Eindruck, dass mehr Experten hätten gehört werden müssen.

Gerhard Grundey findet den Ausstieg aus der Atomkraft gut. © Dörr, Oliver

Gerhard Grundey aus Syke findet den Ausstieg hingegen gut: „Wir brauchen die Atomenergie nicht. Sie ist gefährlich. Zudem ist die Endlagerung nicht geklärt.“ Der 74-Jährige ist keinesfalls dafür, die Laufzeit weiter zu verlängern. „Die letzten drei Atomkraftwerke haben prozentual ohnehin nur wenig Strom produziert.“

Franziska Lange begrüßt die Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke. © Dörr, Oliver

Franziska Lange aus Thedinghausen begrüßt die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke ebenfalls: „Sie sind nicht gut für die Umwelt.“ Ihr sind Kohlekraftwerke lieber als Atommeiler, weil die Endlagerung der Brennstäbe nicht geklärt ist, wie sie sagt.