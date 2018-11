Parade der Nussknacker: Weihnachtsschmuck-Flohmarkt im Museum

Engelchen, Nikoläuse und Weihnachtsmänner

+ © Jantje Ehlers Der achtjährige Paul möchte einen Teil des Verkaufserlöses seiner Schule spenden. © Jantje Ehlers

Syke - Von Dieter Niederheide. Das Motto am Samstag im Kreismuseum hieß „Raus mit dem alten Weihnachtsschmuck!“ – und so wurden an diesem Tag jene fündig, die für sich entschieden hatten, dass das eine oder andere Teil für den weihnachtlichen Baumschmuck oder den Tannenzweigen in der Vase der guten Stube noch fehlt.