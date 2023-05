Gerhard Mey wirft kurz nach Wiederwahl zum Vorsitzenden des TSV Barrien hin

Von: Michael Walter

Gerhard Mey ist kurz nach seiner Wiederwahl als Vorsitzender des TSV Barrien zurückgetreten. © Archiv

Die Mitglieder des TSV Barrien haben ihren Vorsitzenden Gerhard Mey am 1. März fast einstimmig wiedergewählt. Wenige Wochen später tritt der 85-Jährige zurück.

Barrien – Es hätte ein Paukenschlag sein können, tatsächlich hat ihn aber kaum jemand gehört: Kurz nach seiner Wiederwahl ist Gerhard Mey als Vorsitzender des TSV Barrien zurückgetreten. Weder er selbst noch der übrige Vereinsvorstand hatten das zunächst kommuniziert. Inzwischen scheint genügend Gras über die Sache gewachsen zu sein, dass beide Seiten darüber reden können. Wir haben sie gefragt.

„Ich will keine schmutzige Wäsche waschen“, sagt Gerhard Mey betont, „und ich will auch keine Schuldzuweisungen machen. Ich bin auf der Mitgliederversammlung am 1. März mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung nahezu einstimmig wiedergewählt worden. Und dann ist was passiert, dass ich gesagt habe: Es reicht.“

Was das im Detail gewesen ist, darüber möchte sich Gerhard Mey nicht weiter auslassen. Es habe im Vorstand zu verschiedenen Dingen unterschiedliche Auffassungen gegeben und das Meinungsbild sei durchgehend 2:1 gegen ihn ausgefallen. Er habe daraus die für ihn einzig mögliche Konsequenz gezogen und seinen Rücktritt erklärt.

Gerhard Mey: „Was wäre denn die Alternative dazu gewesen?“

Somit ist die bisherige Vize Renate Spanier-Rohlfing derzeit die alleinige geschäftsführende Vorsitzende und bildet mit Schatzmeisterin Christina Fritzsche den Restvorstand des TSV. Auch sie will nicht zu tief ins Detail gehen, räumt auf Nachfrage aber ein: Es habe unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit im Vorstand gegeben. Das Wort „Augenhöhe“ hat dabei ein nicht unbedeutendes Gewicht.

Am Ende sei es dann auf eine „Er-oder-ich“-Situation hinausgelaufen, die Mey durch seinen Rücktritt aufgelöst habe. „Was wäre denn die Alternative dazu gewesen?“, wirft Mey als rhetorische Frage in den Raum. „Die Sache mit einem Riesen-Brimborium auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu klären. Das wäre nicht gut für den Verein.“ Klar: Es sei auch nicht gut, wenn der Vorsitzende 14 Tage nach seiner Wiederwahl zurücktritt. „Aber der Verein bleibt ja handlungsfähig.“

Hätte der Verein Meys Rücktritt offensiver kommunizieren müssen? „Wir haben bewusst davon Abstand genommen“, sagt Spanier-Rohlfing. „Wir wollten erst etwas Gras über die Sache wachsen lassen.“

Entwicklung des Vereins maßgeblich geprägt

Abstand – sagt er – hat auch Gerhard Mey inzwischen genügend, um einigermaßen nüchtern auf die Sache zu blicken. „Der Drops ist für mich gelutscht. Eines Tages hört man halt auf, das ist doch ganz normal.“ Schade und traurig findet er lediglich die näheren Begleitumstände. „Üblicherweise möchte man seinen Abgang gern selbst gestalten“, sagt er.

Mey – mittlerweile 85 – war 15 Jahre lang Vorsitzender des TSV und hat in dieser Zeit die Entwicklung des Vereins maßgeblich geprägt. Unter anderem war der Ausbau des Vereinsheims zum Sport- und Bewegungszentrum auf seine Initiative zurückgegangen, ebenso wie die jetzige Vergrößerung. „Es wäre schön gewesen, wenn ich die noch hätte beenden können“, sagt Mey.

Renate Spanier-Rohlfing ist derzeit die alleinige geschäftsführende Vorsitzende des TSV Barrien. © Archiv

Wenn der Ausbau abgeschlossen ist – das dürfte laut Renate Spanier-Rohlfing irgendwann zeitnah nach den Sommerferien der Fall sein – soll Gerhard Mey auf jeden Fall noch gebührend verabschiedet werden. „Er hat für den Verein viele gute Dinge auf den Weg gebracht.“ Die Eröffnung des erweiterten SBZ sei ein passender Anlass dafür und für Mey selbst ein würdiger Abschluss. „Er soll hier erhobenen Hauptes ein- und ausgehen können.“

Zukünftige Vorstandsarbeit im TSV Barrien

Was die zukünftige Vorstandsarbeit im TSV Barrien angeht, plant Renate Spanier-Rohlfing derzeit zweigleisig.

Möglichkeit eins: Es findet sich kurzfristig jemand, der als neuer erster Vorsitzender kandidieren würde. Wenn das passiert, würde sie eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, auf der der neue Vorsitzende gewählt wird.

Möglichkeit zwei: So jemand findet sich nicht. „Meine eigene Wahlperiode als Stellvertreterin läuft noch bis zur nächsten regulären Mitgliederversammlung“, erklärt Renate Spanier-Rohlfing. „Bis dahin würde ich den Verein kommissarisch weiterführen und dann selbst als Vorsitzende kandidieren.“ Im Moment sehe es eher nach Möglichkeit zwei aus.

Unabhängig davon sei das Ziel aber ohnehin, den bisherigen Drei-Personen-Vorstand mittelfristig auf fünf Personen zu erweitern.